I fan del programma attendono di capire se dopo l’estate ci sarà una seconda edizione di Viva Rai2

L’ultima puntata di Viva Rai2 ha lasciato una domanda nel pubblico: ci sarà una seconda edizione? Fabrizio Biggio, ospite insieme a Mauro Casciari a “Porta a Porta” giovedì sera, ha dato una risposta a riguardo.

“È sicuro al 99,9% che torneremo l’anno prossimo, c’è sempre quella piccola variabile”, hanno rivelato. Biggio non ha negato la presenza di alcuni ostacoli, come il complicato rapporto di vicinato con i residenti di via Asiago: “Vogliamo rifarlo tutti, sempre se i condomini ce lo permetteranno. Siamo nelle loro mani”.

Anche Fiorello si è espresso sul tema durante la sua apparizione al “Tg2 Post”: “Devo essere sincero, credo che non si possa fare a via Asiago e se non si può fare a via Asiago, penso che non si possa fare da nessun’altra parte”.

“Fiore non si smentisce mai, è un artista a 360° e spero davvero che gli daranno di nuovo questo spazio, perché lui insieme a tutta la squadra fa iniziare la giornata con il sorriso”, “Deve per forza tornare per una seconda stagione, ne abbiamo tutti bisogno per iniziare le giornate al meglio”, “Speriamo di rivedervi il prossimo inverno!” hanno commentato su Twitter alcuni spettatori.

Intanto, Fiorello, sempre durante la puntata del Tg2 Post dell’8 giugno, ha spiegato che “un varietà fatto per strada non si era mai visto”. Sui rapporti con i residenti di Via Asiago, lo showman ha spiegato: “Questa cosa mi addolora, come ho già detto non li posso biasimare. Ho letto un commento per caso molto “antipatico” sul 9 giugno che è il loro 25 aprile, “la liberazione”. Ma è vero: finalmente potranno dormire tranquillamente”.

Foto: Kikapress