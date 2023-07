Vladimir Luxuria spiega il suo punto di vista su Miss Italia e la telefonata per discutere con Patrizia Mirigliani

La controversa decisione di Patrizia Mirigliani di escludere le donne transgender dal concorso di Miss Italia ha suscitato un forte dibattito pubblico.

Vladimir Luxuria ha preso posizione a favore delle pari opportunità, dichiarando ad AdnKronos che, se una persona ha completato la transizione e si identifica come donna, dovrebbe essere trattata come tale senza dover presentare il certificato di nascita. Secondo Luxuria, le concorrenti transgender dovrebbero avere la stessa opportunità delle altre partecipanti e sostenne che dovrebbero essere selezionate attraverso un provino, senza discriminazioni.

Luxuria ha rivelato di aver discusso della questione con Mirigliani anche in passato, dopo l’elezione di Miss Olanda, dove una modella transgender ha vinto il titolo. Tuttavia, la patron del concorso rimase irremovibile nella sua decisione, temendo che potesse generare polemiche simili al passato, come nel caso di Denny Mendez, che vinse e fu criticata per la sua etnia.

Luxuria è convinto che sia giunto il momento di includere pienamente le persone che hanno completato la transizione di genere in concorsi di bellezza come Miss Italia e smettere di escluderle in modo anacronistico. Mentre concorsi specifici possono essere dedicati a chi sta attraversando la transizione, Luxuria ritiene che sia ormai giunto il momento di accettare appieno le donne transgender in tutti gli aspetti del concorso.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset