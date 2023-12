Wanda Nara torna in tv a parlare della sua malattia: ecco cosa ha rivelato a Domenica In e l’aiuto di Carolyn Smith.

Wanda Nara, tornata in tv con Ballando con le stelle, si è concessa in un’intervista a Mara Venier nel corso della puntata di Domenica In del 17 dicembre scorso. La showgirl e moglie del calciatore del Galatasaray Mauro Icardi ha parlato tantissimo della sua esperienza personale e in particolare della leucemia che l’ha colpita nel corso degli ultimi mesi, rivelando di aver trovato un aiuto proprio nel programma condotto da Milly Carlucci.

LEGGI ANCHE:– Ballando con le stelle, la battuta di Guillermo Mariotto su Garlasco fa infuriare il pubblico

Domenica In, Wanda Nara riparla della leucemia: cosa ha rivelato

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Domenica In del 17 dicembre 2023, Wanda Nara ha parlato tanto di se e, in particolare, della sua malattia.

“I miei bambini lo hanno scoperto su internet. Penso di aver accettato Ballando con le Stelle per pensare ad altro, per impegnarmi in qualcosa che non mi facesse riflettere sulla notizia che avevo ricevuto. Quando sei mamma, l’unica paura che hai è lasciare i tuoi bambini da soli“, ha rivelato.

E poi ha aggiunto: “Non volevo parlarne, avevo dei dubbi, perché è una cosa che è uscita dai giornali, se io avessi avuto scelta non lo so se lo avrei detto subito, prima di assimilarla. È qualcosa che ancora non conosco tanto. Avrei preferito tenerlo per me, parlarne prima con la mia famiglia, sapere come affrontarla. Mi hanno anche proposto di fare causa, ma ormai il male era già stato fatto, non mi cambia la vita fare o non fare causa. Adesso penso alle cose importanti“.

Infine ha parlato di Carolyn Smith, ballerina e coreografa, nonché da sempre parte della giuria di Ballando con le stelle: “Carolyn Smith è stata bravissima e gentilissima, mi ha anche affidato al suo medico personale. Una grande donna, mi ha detto: ‘io ti dò questo numero, in qualsiasi parte del mondo tu sia, fidati di questa persona’. Mi ha aiutato“.

Photo Credits: Kikapress