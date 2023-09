X Factor è pronto per iniziare la sua nuova edizione e Fedez mette una pietra sopra alle parole di Morgan

La conferenza stampa di presentazione del talent show “X Factor” si è aperta con l’attenzione concentrata sul caso di Morgan. Sky ha accettato le scuse del giudice, che aveva pronunciato frasi omofobe durante un concerto qualche settimana prima.

Morgan ha deciso di devolvere metà del suo compenso a Casa Arcobaleno, un’organizzazione che aiuta giovani in difficoltà dopo il coming out. Su Fedez, invece, Morgan aveva espresso critiche durante il famigerato show.

Tuttavia, Fedez ha minimizzato la situazione, e ha definito Morgan un punto di riferimento nel professionismo televisivo. Inoltre, ha dichiarato che “ho avuto il fuoco di Sant’Antonio quando è successo questa cosa, quindi ero impegnato in cose più importanti per la mia salute… non credo ci sia bisogno di addentrarci, andiamo oltre e basta”.

Dargen e Ambra mandano frecciatine a Morgan con dei post sui social: ecco cosa hanno scritto

intanto, anche gli altri due giudici, Ambra e Dargen D’Amico non le mandano a dire e sui loro profili social sono spuntate delle battute che sembrano proprio frecciatine rivolte a Morgan.

Ambra, infatti, nella didascalia di un suo post ha scritto: “Devolvi anche il tuo ego” e Dargen ha pubblicato una foto in cui lo si vede in un bagno, scrivendo “Thinking of you”.

