Adriano Panatta fa arrabbiare i tifosi durante la Coppa Davis: poco prima del match di Jannik Sinner ha ‘messo a rischio’ la sua vittoria?

L’Italia ha trionfato in finale di Coppa Davis ma, durante il match, in tanti hanno cominciato ad inveire contro un grande della storia del tennis, Adriano Panatta, che avrebbe in qualche modo ‘gufato’ in diretta televisiva poco prima del match che ha visto trionfare Jannik Sinner su Alex de Minaur. Ma cosa avrà mai detto il grande tennista su quello che in molti considerano il suo erede naturale? Andiamo a scoprirlo insieme.

Adriano Panatta fa arrabbiare i tifosi: cosa ha detto prima del match di Jannik Sinner in finale di Coppa Davis

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la vittoria di Arnaldi su Popyrin nel primo match di finale di Coppa Davis, che ha fatto conquistare il primo punto all’Italia sull’Australia, ha praticamente dato per scontato la vittoria di Sinner su De Minaur nel match che sarebbe seguito da lì a poco.

Lo ha fatto senza rispettare alcuna regola di scaramanzia, dicendo in diretta su Rai Due: “Italia 1, Australia 0. Conta solo quello. Jannik in campo, adesso prende a pallate De Minaur. Lo prende a pallate sicuro“. Il conduttore ha risposto con un “e se lo dice Adriano Panatta…” ma nel frattempo il popolo degli appassionati di tennis ha cominciato a protestare sui social.

Tra corna e scongiuri vari, sono apparsi numerosi commenti, come “E dopo la gufata di Panatta, prima di affrontare la seconda partita, ho bisogno delle goccine“, oppure: “Panatta fai in modo che vinca altrimenti ti tocca prendere il primo shuttle per marte come minimo“.

E qualcun altro sentenzia: “Le affermazioni di Panatta sono totalmente fuori dal mondo. Dare per vinta la Coppa Davis affermando che Sinner vinca a occhi chiusi il suo singolo è follia! Il tennis non è questo… affermazioni simili da un ex giocatore come lui sono ingiustificabili“.

Ma, mentre altri dicevano “qualcuno fermi Panatta“, la sua profezia si è avverata. Sinner ha battuto De Minaur con un 3-6, 0-6. Insomma, la sua non era una gufata, ma una profezia!

