Milan-Inter: la partita scudetto trasmessa in onda sulla tv albanese durante un celebre programma. Disorientamento tra i tifosi italiani.

Ieri sera, 22 aprile 2024, si è disputata una partita storica del calcio italiano, il derby di Milano Milan-Inter che ha decretato la vittoria del 20° scudetto da parte della formazione nerazzurra che, battendo i concittadini, si è cucita sul petto la seconda stella: quello che però sta facendo sorridere è quello che è avvenuto sulla tv albanese durante il match, che è stato trasmesso nell’edizione locale di una nota trasmissione causando l’ironia del web ma anche un certo sconcerto e disorientamento da parte dei tifosi italiani. Ma cosa è successo di preciso? E perché questo match così importante è stato tanto celebrato anche nella nazione adriatica? E cosa ha fatto così tanto discutere della sua messa in onda in maniera tanto particolare in tv? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Milan-Inter: la sfida scudetto sulla tv albanese

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ieri sera a San Siro si è giocata Milan-Inter, partita vinta dai nerazzurri che hanno conquistato il loro ventesimo scudetto e messo la seconda stella sul petto.

Fin qui nulla di strano, lo scudetto dell’Inter era ampiamente annunciato. Quello che però a molti è parso curioso è stata la messa in onda di Milan-Inter sulla tv albanese in una maniera del tutto inconvenzionale.

La partita, infatti, non è stata mostrata come un normale match, ma trasmessa nel corso dell’edizione locale del GF Vip. Anzi, i concorrenti del reality show si sono seduti sul divano guardando il match con tanto di birra in mano ed esultando o arrabbiandosi per quello che accadeva.

Il motivo, sicuramente, è la grande passione per il calcio italiano da parte dei nostri vicini albanesi. In particolare, 4 concorrenti hanno vinto una sfida e gli è stata data la possibilità di assistere al match.

Ma la scelta ha comunque disorientato i tifosi italiani. Tanto che in molti hanno scritto: “In che senso al gfvip albanese stanno guardando Milan-Inter???“. Oppure: “Quando dicono che in Italia siamo anni indietro… dicono sul serio“.

E c’è chi vorrebbe qualcosa di simile anche nell’edizione nostrana con commenti come “Voglio questi autori per il gf italiano” oppure “In un’altra vita voglio nascere in Albania“.

Quel gesto dei giocatori del Milan a fine partita: nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Cosa è successo

Il momento, tuttavia, è stato celebrato anche in Italia. E a festeggiare non è stato solo l’Inter, ma anche il Milan.

A fine partita, i giocatori del Milan hanno festeggiato il loro inaspettato secondo posto in un abbraccio collettivo con i campioni d’Italia, mostrando un grande momento di sportività e fair play.

Photo Credits: Shutterstock