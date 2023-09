Sophia Loren è stata operata d’urgenza dopo una recente caduta tra le mura domestiche che le ha causato diverse fratture: come sta l’attrice.

Sophia Loren, che ha compiuto 89 anni lo scorso 20 settembre, è stata operata d’urgenza dopo una caduta tra le mura domestiche che le ha causato diverse fratture al livello dell’anca. Ma come sta adesso quella che è probabilmente l’attrice italiana più celebre di sempre? Quando potremo tornare a rivederla in pubblico? Andiamo a scoprire insieme cosa è successo e come sta adesso.

Sophia Loren caduta in casa e operata d’urgenza: come sta ora

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Domani, 26 settembre 2023, l’attrice avrebbe dovuto essere presenta all’inaugurazione del “Sophia Loren Restaurant” a Bari, uno dei pochi ristoranti in Italia autorizzati a portare il suo nome. E proprio il profilo social del locale ha annunciato l’incidente domestico che l’ha vista protagonista.

“Nella giornata di oggi una caduta nella sua casa di Ginevra ha causato alla Signora Loren delle fratture a livello dell’anca. Operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la riabilitazione. Fortunatamente tutto è andato per il meglio e la Signora tornerà prestissimo con noi“, ha scritto la pagina ufficiale del ristorante su Instagram.

Pertanto, sembra che nonostante il brutto colpo subito, l’attrice potrebbe tornare presto più forte di prima.

Una delle ultime sue uscite pubbliche risale a giugno, quando inaugurò un altro ristorante del franchise a Milano. Nell’occasione, il figlio Edoardo Ponti apparve al suo fianco, aiutandola a scendere dalla macchina. L’ultima apparizione risale però allo stesso mese di settembre 2023, quando la celebre icona del cinema italiano aveva assunto il ruolo di madrina nell’ambito della straordinaria sfilata-evento One night only, organizzata da Armani, che si è svolta nell’incantevole cornice dell’Arsenale di Venezia.

La sorella di Sophia confessa solo ora quel retroscena sull’attrice e il cognome comprato: ‘Mi vergognavo’

Maria Scicolone, sorella di Sophia Loren e madre di Alessandra Mussolini, qualche anno fa ha affermato la verità sul suo cognome negli studi di Domenica Live.

“Sophia ed io abbiamo lo stesso padre e la stessa madre – aveva rivelato la Scicolone – ma mio padre non mi ha voluta riconoscere. Questo mi ha condizionato molto nella vita. Mi vergognavo, anche per gli studi, perché non potevo firmare con il suo cognome. In quinta elementare, mia madre non voleva farmi fare neanche l’esame di ammissione perché altrimenti tutta Pozzuoli avrebbe saputo che non ero figlia di mio padre. A 38 anni, però, mi sono laureata in lettere”.

“Lo ha pagato zia Sophia – raccontò la figlia, Alessandra Mussolini – Nonno era venuto a chiedere dei soldi a mia mamma e zia ha detto: ‘vuole i soldi? Va bene, ma mia sorella deve avere il mio cognome’ e i soldi glieli ha dati lei”.

Sophia Loren ha compiuto 89 anni

Al secolo Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, Sophia Loren ha recentemente compiuto 89 anni. Nata a Roma il 20 settembre 1934, ha vissuto la sua infanzia e giovinezza a Pozzuoli. A quindici anni vinse il suo primo concorso di bellezza e con il premio in denaro tornò a Roma, dove venne eletta Miss Eleganza a Miss Italia 1950.

A partire dagli anni ’50, la sua presenza al cinema si è fatta sempre più forte, tant’è che nel 1960 vinse il Premio Oscar per l’interpretazione resa ne La Ciociara di Vittorio de Sica.

Non a caso, l’American Film Institute l’ha inserita al ventunesimo posto tra le maggiori interpreti femminili di tutti i tempi, ed è stata onorata con una stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

A maggio 2021, ai David di Donatello, l’attrice è stata premiata come migliore attrice protagonista per La vita davanti a sé, diretto dal figlio Edoardo Ponti. Si tratta della settima vittoria per donna Sofia, che detiene il record assoluto di David come migliore attrice protagonista.

Ma è sul palco del prestigioso premio cinematografico italiano che Sophia Loren ha rilasciato alcune dichiarazioni, che hanno fatto preoccupare alcuni suoi fan, che si sono chiesti come sta davvero l’attrice.

Le dichiarazioni della Loren ai David di Donatello 2021

“Forse sarà il mio ultimo film, questo non lo so – ha dichiarato Sophia Loren nel ricevere il David 2021 – Ma dopo tanti film ho ancora voglia di farne uno, sempre più bello e con una storia meravigliosa. Io senza il cinema non posso vivere assolutamente”.

Ancora un film per lei, dunque, per poi forse smettere e chiudere una carriera luminosa e stupefacente, costellata di successi e avvolta dall’amore del pubblico.

Nel frattempo, però, su Twitter in molti hanno notato l’emozione dell’attrice, salita su quel palco come se fosse la prima volta. Ed è per questo che sorge spontanea la domanda: “come sta Sophia Loren?”

La verità è che le sue condizioni di salute, prima di essere operata, erano buone ma che se la divina Sophia Loren sta pensando davvero di smettere con il cinema, l’unico motivo è quello dell’età. Augurandole di tornare presto, noi l’aspettiamo per vederla interpretare un altro grande film, come solo lei sa fare!

Foto: Ufficio Stampa Cristiana Caimmi