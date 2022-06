Non riesci a stare per 10 secondi su una gamba sola? Il grave rischio

Stare per 10 secondi su una gamba sola è sinonimo di buona salute: chi non ci riesce rischia morte prematura, lo dice la scienza

Può sembrare semplice mantenere l’equilibrio per 10 secondi stando solo su una gamba, ma uno studio internazionale guidato da scienziati brasiliani della Clinica di Medicina dell’Esercizio – CLINIMEX di Rio de Janeiro ha stabilito che almeno 1 persona su 5 non ci riesce.

Stare su una gamba sola per 10 secondi: il test che ‘predice quanto ti resta’

Essere capaci di fare questo esercizio apparentemente facile è sinonimo di buona salute: richiede infatti potenza muscolare, flessibilità, concentrazione, forza e naturalmente equilibrio, tutte abilità che alcuni fattori dello stile di vita possono ridurre al minimo.

Le principali cause per cui non riusciamo a stare per 10 secondi su una gamba sola sono le stesse che portano ad abbassare la qualità della nostra vita, vale a dire: sovrappeso o obesità, sedentarietà, diabete e altri fattori legati ad un maggior rischio di morte prematura.

Stare su una gamba sola, 1 persona su 5 dura meno di 10 secondi

Ed è proprio questa la conseguenza più pericolosa evidenziata dalla ricerca sugli esercizi di equilibrio.

Su 1700 partecipanti nella fascia d’età tra i 51 e 75 anni seguiti – con follow up di circa 7 anni – tra il 2008 e il 2020, una persona su cinque (20,4 %) non è riuscita a completare con successo il test dell’equilibrio su una gamba. La difficoltà, chiaramente, aumentava con l’incrementare dell’età: ogni 5 anni in più, il rischio di fallire l’esercizio raddoppiava.

In 10 anni sono morte, per diverse cause 123 persone pari al 7%: di queste, il 17% non era riuscito a stare per 10 secondi su una gamba sola.

Scarsa forma fisica e maggiore inclinazione alle cadute: i risultati della ricerca

I ricercatori sono giunti alla conclusione, tenendo conto di età, sesso, anamnesi e indice di massa corporea, che chi fallisce l’esercizio ha il doppio delle probabilità di morire nei successivi 10 anni rispetto invece a chi riesce a stare nella posizione del fenicottero.

“La linea di fondo è una scarsa forma fisica. Inoltre, ovviamente, è chiaro che uno scarso equilibrio è associato alle cadute. Le persone anziane che cadono sono a rischio molto alto di fratture maggiori e altre complicazioni correlate. Questo potrebbe anche avere un ruolo in questa maggiore mortalità” ha così commentato il capo della ricerca dr. Araujo su IFLScience

Foto: Shutterstock