Andiamo a scoprire insieme quali sono i cibi più sostenibili, in grado di fare del bene sia alla salute dell’ambiente che alla nostra!

Mangiare sano non significa solo fare bene al nostro corpo, ma anche alla salute del pianeta. Scegliere alimenti sostenibili è fondamentale per preservare l’ambiente e migliorare la nostra qualità di vita. Andiamo a scoprire i 5 cibi più sostenibili e perché è importante includerli nella nostra dieta.

Scegliere alimenti sostenibili significa infatti evitare gli sprechi, optare per cibi freschi e limitare quelli processati, seguire la stagionalità di frutta e verdura e fare attenzione alla provenienza di ciò che si acquista. I cinque alimenti sostenibili elencati di seguito sono un ottimo punto di partenza per una dieta equilibrata e che fa bene all’ambiente!

I 5 cibi più sostenibili del pianeta: legumi

I legumi sono una fonte proteica altamente sostenibile e, nonostante siano un alimento salutare, sono tra i meno consumati in Italia. Essi sono ricchi di fibre e, nella dieta quotidiana, possono sostituire carne e pesce. L’ideale sarebbe consumarli dalle 3 alle 5 volte a settimana. Possono essere cucinati in tantissimi modi, data la loro versatilità: in umido, con il pomodoro, nelle zuppe con cereali e verdure, freddi in insalata, saltati in padella e in versione cremosa come humus e paté. Oppure perché non pensare a “polpette” come i falafel?

Pesce di stagione

Per una dieta sostenibile, è consigliabile variare il più possibile. Pertanto, includere carne e pesce è importante. Sarebbe meglio preferire il pesce allevato o pescato nel Mar Mediterraneo, poiché è più sostenibile. C’è da tenere sempre in considerazione che anche il pesce segue una stagionalità, e sarebbe opportuno rispettarla e scegliere specie ittiche meno conosciute ma provenienti dai mari più prossimi, piuttosto che i classici tonno e salmone.

Funghi

I funghi sono un alimento sostenibile perché possono utilizzare i sottoprodotti riciclati da altre colture come compost per la crescita. Inoltre, richiedono pochissima acqua e contribuiscono a emissioni di CO2 estremamente ridotte. I funghi richiedono anche poca terra; infatti, un solo acro può produrre fino a un milione di chili di funghi.

Cereali

Variare l’alimentazione, abbiamo già detto, è un buon modo per mangiare sostenibile. I cereali, come pasta, riso, orzo, avena, farro, cous cous, mais, miglio e quinoa, sono una fonte importante di energia e nutrienti. Hanno un basso livello di emissioni di gas serra, emettendo solo 1,4 kg di CO2 equivalente per chilogrammo. Inoltre, richiedono relativamente meno acqua rispetto ai prodotti animali.

Frutta e verdura di stagione sono tra i cibi più sostenibili del pianeta

La frutta e la verdura di stagione sono una scelta sostenibile per la dieta. L’agricoltura biologica, che evita l’uso eccessivo di pesticidi e fertilizzanti chimici, è l’opzione più sostenibile. Inoltre, se possibile, è importante rifornirsi localmente e con prodotti stagionali per ridurre i chilometri percorsi e l’impatto ambientale dei vostri prodotti.

Photo Credits: Shutterstock