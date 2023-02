Sanremo 2023, Chiara Ferragni attacca l’ex fidanzato nel suo monologo: lui ha risposto alla frecciata? Ecco perchè i due hanno litigato

Nel suo monologo sul palco di Sanremo 2023, Chiara Ferragni se l’è presa col suo ex fidanzato? Ecco cosa ha detto.

Il monologo di Chiara Ferragni durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023 sta facendo molto discutere. Anche perché pare che contenga dei riferimenti molto personali a un ex fidanzato della regina delle influencer. Cosa avrà mai detto la moglie di Fedez?

Chiara Ferragni, il monologo a Sanremo e quelle zeppatine al suo ex

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Tutti sapevano che Chiara Ferragni avrebbe portato sull’Ariston un monologo dedicato alle donne. Lo ha fatto presentandosi con addosso un completo trasparente firmato Schiaparelli.

In molti hanno notato che però nelle sue parole c’erano delle stoccate rivolte a Riccardo Pozzoli, suo ex fidanzato e, all’inizio della sua carriera da influencer, suo socio in affari: “Ti voglio dare un consiglio: celebra sempre i tuoi successi, quelli grandi e quelli piccoli. Non sminuirti mai di fronte a nessuno. Noi donne siamo abituate a farci piccole. Penso all’uomo che si è preso il merito di avermi inventata e al fatto che io glielo abbia lasciato fare per anni prima di rendermi conto che fosse sbagliato, perché il merito è tuo“.

Riccardo Pozzoli è un imprenditore italiano, che con lei ha fondato il blog The Blonde Salad. Attivo nel mondo delle start-up e del digitale, con Chiara ha avuto una relazione di 5 anni. Dopo essersi lasciati hanno temporaneamente continuato a lavorare insieme, per altri 4 anni circa.

La decisione di chiudere la relazione sarebbe venuta proprio da lei, che sentiva il bisogno di avere nuovi spazi e nuove libertà. Dopo la nascita di Leone, tuttavia, Pozzoli ha venduto le sue azioni della società, senza nemmeno dirlo a Chiara. Da quel momento, lei ha deciso di cancellarlo completamente dalla sua esistenza, considerando il gesto un tradimento personale.

Riccardo Pozzoli risponde alle accuse della sua ex: sembra proprio che non abbia apprezzato il trattamento ricevuto

“Per me lui non esiste più. Cancellato. Per sempre“, aveva dichiarato Chiara in Unposted, ottenendo subito la reazione stizzita di lui che affermò: “Tra me e Chiara ci sono stati molti momenti difficili. Troppe fratture per risanare il nostro rapporto. Ringrazio comunque chi ha preso le mie difese e ringrazio per le vostre opinioni che avete a riguardo. I confronti sono sempre costruttivi. I punti di vista sono differenti e ci sono diversi modi per raccontarli. Io personalmente preferisco un approccio diverso. Grazie per il coinvolgimento e la comprensione“.

Accuse non tanto velate le sue, ma che comunque risalgono a diversi anni fa. Come risponderà adesso, dopo quello che è successo sul palco dell’Ariston in diretta nazional-popolare? Al momento non sono arrivate risposte, ma potrebbero non tardare.

Photo Credits: Kikapress