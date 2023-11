Il successo del film di Paola Cortellesi potrebbe aprirle le porte di Sanremo? Cosa chiede il pubblico ad Amadeus.

Il film di Paola Cortellesi, che segna il suo debutto da regista, è un successo astronomico che sta solleticando la fantasia di molti fan, che ora si immaginano una nuova presenza a Sanremo dell’attrice, magari in coppia con Emanuela Fanelli. E magari non solo come ospite ma addiritturi come conduttrice. Sono veramente in tanti quelli che, in giro per i social, stanno chiedendo ad Amadeus di fare qualche annuncio a riguardo… ma cosa potrebbe accadere?

Il successo di C’è ancora domani di Paola Cortellesi farà sì che lei e la Fanelli vadano a Sanremo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. C’è ancora domani di Paola Cortellesi è il film più visto in Italia dall’inizio della pandemia, con un successo che ha stupito persino gli addetti ai lavori. Il film, finora, ha incassato 14 milioni di euro al box office ed è stato visto da oltre 2 milioni di persone.

Un successo strepitoso, dunque, che sta facendo sì che in molti stiano chiedendo che Paola Cortellesi torni a Sanremo 2024, a distanza di vent’anni dal Festival di Tony Renis e Simona Ventura, al quale partecipò come ospite fissa assieme a Gene Gnocchi e Maurizio Crozza.

Per questo motivo, girando su X, si incontrano tanti tweet di fan che chiedono la presenza di Paola, tanto da stupirsi che Amadeus non l’abbia ancora annunciata.

Ma c’è di più. Qualcuno si spinge addirittura a fare una previsione per Sanremo 2025, per il quale vorrebbe alla conduzione la Cortellesi con la collaborazione di Emanuela Fanelli, a sua volta attrice di C’è ancora domani. Per molti sarebbe praticamente un sogno… potrebbe diventare realtà?

C’è ancora domani, accade sempre in sala a fine film: Paola Cortellesi lo sa?

L’impatto su chi ha visto C’è ancora domani è uno degli aspetti più straordinari del film. In ogni sala in cui viene proiettato, il pubblico ha reagito con entusiasmo, manifestando il proprio apprezzamento attraverso applausi spontanei e, in alcuni casi, con vere e proprie standing ovation al termine della proiezione.

Secondo voi, Paola Cortellesi lo sa? Scopriamo di più.

Photo Credits: Kikapress