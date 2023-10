Vincenzo De Luca non le manda a dire a Fabio Fazio: la risposta pungente sul riferimento del conduttore a Maurizio Crozza.

Fa discutere l’ospitata di Vincenzo De Luca a Che Tempo Che Fa, dove il Presidente di Regione Campania non ha mancato di mandare alcune frecciatine a un comico che negli anni scorsi ha collaborato più volte con Fabio Fazio: Maurizio Crozza. Ma cosa avrà mai detto il controverso politico salernitano?

Fabio Fazio ospita Vincenzo De Luca: la risposta pungente su Maurizio Crozza

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ospitando Vincenzo De Luca, Fabio Fazio ha scherzato su Maurizio Crozza, dato che Fratelli di Crozza va in onda dallo stesso studio di Che Tempo Che Fa, che da questa stagione non è più in RAI ma viene trasmesso da NOVE.

“Lei si sente a casa qui? Lei è qui tutte le settimane, in spirito“, ha detto il conduttore facendo riferimento alla celebre imitazione di Maurizio Crozza.

“Eh, vabbuò, andiamo avanti“, ha provato a minimizzare De Luca. Ma Fazio ha continuato: “No… che andiamo avanti. Questo è lo studio di Crozza! Tutto parla di lei qua“.

“Avevo capito che si riferiva a quel malvivente“, ha chiosato il politico. E Fazio: “Malvivente siamo d’accordo, assolutamente siamo d’accordo. Però si diverte quando si rivede…”.

La risposta di De Luca è stata eccezionale: “Faccio fatica a vedermi, qualche volta è divertente quando mi prende per i fondelli… ma fa il suo lavoro“.

– Tengo a dirle che non ho tatuaggi…

– Siamo confratelli.@VincenzoDeLuca a #CTCF pic.twitter.com/5IKjpJ6IaY — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 22, 2023

De Luca e l’affermazione sui tatuaggi: il conduttore esordisce così sulla questione

Insomma, quello andato in onda è stato un simpatico siparietto, preceduto da un momento nel quale Fabio Fazio aveva fatto riferimento a un’affermazione di qualche giorno fa, nella quale De Luca aveva detto agli studenti di Salerno: “Stavo guardando le ragazze in prima fila, non ho visto nessuna tatuata. A me i tatuaggi fanno schifo, ho una sensazione di sporco. Ci sono alcuni influjencer con tatuaggi sulle orecchie, fanno schifo due volte“.

Quando Fazio ha fatto accomodare il presidente, ha esordito con “Tengo a dirle che non ho tatuaggi“. La risposta di De Luca è stata ancora una volta ineccepibile: “Siamo confratelli…”

Photo Credits: Shutterstock