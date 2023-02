Sanremo 2023, bestemmia in diretta tv? Il cantante svela cosa ha detto sul palco

Sul palco del Festival di Sanremo 2023 sembra che sia stata pronunciata una bestemmia in diretta tv. Ecco chi è stato e cosa ha detto in realtà.

Sembra proprio che al Festival di Sanremo 2023 sia andata in onda una bestemmia, pronunciata in diretta sul palco da tutti gli artisti in gara. Ma chi avrà mai pronunciato un’esclamazione blasfema su un palco praticamente sacro come l’Ariston?

LEGGI ANCHE :– Sanremo 2023, il figlio di Amadeus lo ha fatto davvero durante l’esibizione di Marco Mengoni: il gesto diventato virale sui social

Sanremo 2023: bestemmia sul palco? Ecco cosa è stato detto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A farlo notare è stata Striscia la Notizia, riprendendo qualche scena della terza serata della kermesse direttamente sui social. A finire sul banco degli imputati è Gianluca Grignani che, dopo aver cantato la sua “Quando ti manca il fiato“, è andato via senza prendere i fiori di rito.

Ebbene, tornando di corsa da Amadeus che lo aveva richiamato, il cantante sembra aver pronunciato qualcosa che, in fretta e furia, pareva essere proprio una bestemmia. Peccato nel frattempo la clip abbia fatto il giro del web e Gianluca Grignani sia finito sotto attacco…

Ad intervenire sulla questione, però, è stato direttamente lui, facendo notare che quello che sembrava essere un “por….”, in realtà era tutt’altro: “Non so chi si è inventato questa cosa, ho detto ‘porto via’ prendendo i fiori, non ho detto qualsiasi altra cosa. È passato su Rai 1 un messaggio di oltre un minuto contro la guerra, contro la violenza sulle donne e, fermando l’esibizione, anche sulla differenza che fa l’età. Questo è quello che vorrei che fosse colto”.

A quanto pare, dunque, quella di Grignani non sarebbe stata una vera bestemmia ma un puro e semplice “porto via” riferito al mazzo di rose rosse che gli porgeva Amadeus. Nessuno ha bestemmiato sul palco di Sanremo 2023? È tutto frutto della fantasia degli autori di Striscia?

La lite con i bicchieri dietro le quinte: cosa è stato pubblicato sui social nella notte. Tutto diventa virale in poche ore

Nel frattempo, sui social, si è cominciato a parlare di “bicchiere gate“, ovvero di un litigio avvenuto dietro al palco tra due Big in gara. Big che in molti hanno individuato in Anna Oxa e Madame. A rivelarlo è stata Deianira Marzano sui social, dicendo che “dietro le quinte una concorrente ha lanciato un bicchiere d’acqua in faccia ad un altro big” e che le loro iniziali erano “A. e M.”

La vicenda è stata ulteriormente ingigantita dal fatto che la Oxa avrebbe detto a Madame un “vaccinati figlia mia” e ottenuto in risposta un “fatti i ca..i tuoi se vuoi ancora campare“.

La questione non è stata smentita ufficialmente, sebbene la pagina ufficiale di Anna Oxa ha scritto un messaggio che sembra invalidare tutte le notizie diffuse dai social: “non distraetevi per il televoto, ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della signora Oxa. Presenti le forze dell’ordine che sono anche loro senza parole“.

Al contempo, secondo Fanpage, le due non si sarebbero mai incontrate dietro le quinte, avendo orari di esibizione completamente diversi… Quindi la storia dei bicchieri potrebbe non essere mai successa.

Quindi? È tutta una bufala? Tutta una montatura? Colapesce e Dimartino hanno deciso di scherzarci su, mostrando una foto nella quale il secondo finge di lanciare una sedia all’altro. Il commento recita: “Rumour da Sanremo: gira voce che nei camerini dell’Ariston un cantante con la D abbia spaccato una sedia in testa a cantante con la C“…

Photo Credits: Kikapress