Fa discutere la scelta di festeggiare il trentesimo anniversario della prima esibizione di Giorgia a Sanremo con una torta sul palco: scopri perché.

Durante seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Giorgia è tornata sul palco non solo come co-conduttrice ma anche per festeggiare il trentennale della sua prima partecipazione con la canzone “E poi“, portata in gara nel 1994: il momento speciale è stato reso ancor più memorabile dall’omaggio offerto da Amadeus: una torta celebrativa in onore dell’artista. Peccato che non sia piaciuto proprio a tutti, dato che su quella torta si è scatenata una vera e propria polemica.

Leggi anche: — Il figlio di Amadeus lo ha fatto davvero durante l’esibizione di Marco Mengoni: il gesto diventato virale sui social

Giorgia a Sanremo 2024: la polemica sulla torta

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Giorgia ha nuovamente calcato il palco del Festival di Sanremo da protagonista: quest’anno, oltre a ricoprire il ruolo di co-conduttrice nella seconda serata dell’evento, l’artista ha avuto l’opportunità di esibirsi con “E poi“, il brano presentato a Sanremo nel lontano 1994, esattamente trent’anni fa.

Questo importante anniversario nella sua carriera musicale è stato celebrato con una torta speciale, consegnata sul palco direttamente da Amadeus.

Il gesto non piace al pubblico: cosa è successo in rete

Tuttavia, ciò che doveva essere un gesto di affetto e riconoscenza nei confronti della cantante ha diviso il pubblico, generando un’ondata di commenti negativi sui social.

Tra un “Ovviamente una torta MINUSCOLA perché comunque siamo in Liguria” e un “Amadeus che entra con una mini torta ed una candelina striminzita il tutto sopra un tavolino: non deve avere senso, deve solo sembrare un casino“. O ancora: “Sì sono sprecati con la torta a Giorgia , manco al peggiore dei villain“.

E qualcun altro aggiunge: “Una performance pazzesca mandata in caciara con questa scempiaggine della torta e della candelina da spegnere. Ma perché?”

Mentre invece qualcuno ha fatto notare, in diretta: “A Giorgia interessa solo di mangiare la torta lei non vede l’ora che Amadeus smetta di parlare per mangiarla“.

Photo Credits: Kikapress