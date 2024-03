Scopri le Terme della Ficoncella, un’oasi termale nascosta tra le colline di Civitavecchia, vicino a Roma.

Nascoste tra le colline di Civitavecchia, a pochi passi dalla frenesia della capitale, si ergono le Terme della Ficoncella, un gioiello termale poco conosciuto ma dal potere curativo straordinario. Questo complesso termale immerso nella bellezza di una natura incontaminata, offre ai visitatori un’esperienza unica di benessere e salute, sfruttando le proprietà rigeneranti delle sue acque termominerali.

Le Terme della Ficoncella sono incastonate in una suggestiva cornice naturale caratterizzata da roccia calcarea. Questo complesso termale è composto da 5 vasche, che prendono il nome dall’albero di fico presente tra di esse. Accessibili tutto l’anno, queste sorgenti offrono un’acqua termominerale trasparente e incolore, con un sapore leggermente amaro e una temperatura che varia tra i 30°C e i 56°C.

La storia delle Terme della Ficoncella

Questo luogo non è solo una meraviglia naturale, ma anche un tesoro storico che affonda le sue radici nell’antichità etrusca e romana. Le Terme della Ficoncella erano già apprezzate in epoca romana, servendo come alternativa alle celebri Terme Taurine, frequentate persino dall’imperatore Traiano molti secoli fa. Gli Etruschi conoscevano bene questa fonte miracolosa, tanto che fondarono la città di Aquae Tauri proprio nelle sue vicinanze.

Le proprietà benefiche delle acque delle Terme

Le proprietà terapeutiche delle acque della Ficoncella sono ampiamente riconosciute, offrendo un valido supporto nella cura di una varietà di condizioni mediche. Queste acque sono particolarmente efficaci nel trattare dermatiti, artriti, problemi gastrointestinali, disturbi respiratori e urinari. Inoltre, favoriscono il processo di cicatrizzazione delle ferite e forniscono benefici attraverso inalazioni rilassanti e rigeneranti.

I bagni della Ficoncella sono aperti tutti i giorni, dalle 08:00 alle 20:00. Il costo dell’ingresso varia a seconda degli orari e della residenza, e parte da 2€.

Le terme piacciono a tutti, ma sai che corri dei rischi andandoci? Fai attenzione

Le terme sono rinomate per offrire una pausa rigenerante dallo stress quotidiano, fornendo un ambiente ideale per il relax e il benessere. Tuttavia, è importante essere consapevoli dei potenziali rischi per la salute associati a queste strutture.

Le acque termali, sebbene ricche di benefici per la circolazione sanguigna e il rilassamento muscolare, possono presentare controindicazioni per alcune persone. Ad esempio, chi soffre di micosi o funghi dovrebbe fare attenzione agli ambienti umidi, mentre coloro con problemi cardiaci potrebbero non tollerare bene sauna e bagno turco.

Per non incorrere in problemi fisici, è fondamentale quindi rispettare i limiti di temperatura e tempo di permanenza nelle piscine termali per evitare problemi di salute, mantenendo così un equilibrio salutare durante la visita alle terme.

Foto: Shutterstock