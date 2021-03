Intervista bomba di Harry e Meghan, quando e dove vederla in Italia

Arriva finalmente anche in Italia l’intervista che Harry e Meghan hanno rilasciato a Oprah Winfrey e che in America verrà trasmessa il 7 marzo: ecco quando e dove vederla da noi

C’è grande attesa rispetto alla messa in onda dell’intervista bomba di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Dalle anticipazioni rilasciate dalla CBS emerge che il danno delle dichiarazioni dei Sussex alla Royal Family sia potenzialmente incalcolabile: “Avete detto delle cose piuttosto scioccanti”, ha chiosato Oprah.

Intervista di Harry e Meghan, eccola anche in Italia

Meghan Markle e il Principe Harry, infatti, hanno rivelato dettagli scandalosi su Buckingham Palace, la vita di corte e i membri della famiglia, promettendo di essere sinceri e senza filtri.

Leggi anche: >> LA REGINA PRONTA A TUTTO PER DIFENDERE LA ROYAL FAMILY: IL GESTO CLAMOROSO A POCHE ORE DALLA MESSA IN ONDA DELL’INTERVISTA DEI SUSSEX

La chiacchierata intima si è trasformata in un j’accuse vero e proprio con Harry che ha lamentato la possibilità di fare la fine di sua madre Diana se avesse continuato a rimanere in un ambiente tossico come quello in cui è cresciuto.

QUI LE ANTICIPAZIONI DELL’INTERVISTA-VERITÀ: IL VIDEO CHE PROMETTE SCANDALI

Dal canto suo la Markle, raggiunta da pesantissime accuse di bullismo nei confronti di alcune ex dipendenti del suo entourage (qui tutti i dettagli e le dichiarazioni degli avvocati), si è detta profondamente rattristata dalla Royal Family che avrebbe messo in piedi una campagna diffamatoria calcolata contro la sua persona.

Intanto William e Kate avrebbero lasciato intendere – come riportato da Page Six – di non voler essere minimamente coinvolti in quella che a loro sembra una soap opera.

Se le anticipazioni vi hanno fatto venire l’acquolina in bocca, sappiate che l’intervista di Harry e Meghan verrà trasmessa in Italia il 9 marzo su Tv8 dalle 21.30.

Foto: Kikapress