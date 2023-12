C’è una cosa sulla quale Fabrizio Corona sembra sicuro: Belen Rodriguez e Stefano De Martino ritorneranno insieme? Qual è la verità?

Il nuovo dibattito accesosi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo l’ospitata della showgirl argentina a Domenica In sta facendo veramente tanto parlare di sé, tanto che Fabrizio Corona è arrivato a profetizzare qualcosa su quella che sembra ormai essere definitivamente una ex coppia (anche se c’è chi crede che potrebbero addirittura ritornare insieme). Ma su quali basi ha fatto queste sue affermazioni? E, soprattutto, ci prenderà?

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ritorneranno insieme? Le parole di Fabrizio Corona

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In un video pubblicato su Instagram, Corona è stato piuttosto chiaro: “Ha fatto bene Belen ad andare a Domenica In? Assolutamente sì, deve dare delle spiegazioni, perché è un personaggio pubblico, sulla fine e il perché della loro storia. Non dimenticatevi che se De Martino oggi esiste e fa quello che fa è grazie a Belen“.

E poi ha aggiunto, chiudendo a ogni possibilità che Belen e Stefano De Martino possano ritornare insieme: “Una coppia che è scoppiata definitivamente. Stefano single dichiarato che finalmente esce allo scoperto e Belen con un grandissimo immenso amore“.

Insomma, Fabrizio Corona è chiaro: tra loro non funziona più e non ci saranno nuovi ritorni di fiamma. Che succeda davvero stavolta?

