E se un’azienda premiasse i dipendenti che scelgono di viaggiare in modo sostenibile? In alcuni Paesi è già realtà, ecco dove

In due Paesi non lontano da noi, molte società stanno adottando strategie per ottenere la certificazione di aziende “eco-sostenibili”, offrendo giorni di ferie extra ai dipendenti che scelgono di viaggiare in treno o con mezzi di trasporto “green“. Si tratta del Regno Unito e della Svizzera.

Sébastien Chahidi, un dirigente di B Lab Suisse, quest’anno ha deciso di viaggiare in treno da Losanna a Londra anziché prendere un aereo, ottenendo così un giorno di ferie supplementare come incentivo da parte del suo datore di lavoro. Altri colleghi seguiranno il suo esempio per viaggiare in luoghi come la Norvegia, Berlino o persino la Sardegna in barca a vela.

Questa iniziativa, chiamata “Climate Perks“, è nata nel Regno Unito nel 2020 e conta ora su circa 200 aziende partecipanti. L’obiettivo è premiare le scelte più eco-sostenibili dei dipendenti, incoraggiandoli a utilizzare mezzi di trasporto a basse emissioni come treno, bicicletta o barca a vela, evitando l’uso dell’automobile o dell’aereo.

Le autorità svizzere hanno riconosciuto che i cambiamenti climatici sono causati dall’uomo e hanno adottato misure per ridurre le emissioni di CO2. Il popolo svizzero ha recentemente votato a favore di una nuova legge sul clima che mira a raggiungere emissioni zero di CO2 entro il 2050.

Foto: Kikapress