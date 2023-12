Federica Sciarelli ringrazia in diretta il papà di Giulia Cecchettin: è successo a Chi l’ha visto nella puntata del 6 dicembre.

Sta facendo discutere quello che Federica Sciarelli ha detto durante la puntata di Chi l’ha visto di mercoledì 6 dicembre a Gino Cecchettin, padre di Giulia, la ragazza barbaramente uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Le affermazioni della conduttrice del programma di Rai Tre hanno fatto immediatamente il giro del web, anche perché sembra che riescano a corrispondere al pensiero di gran parte dei telespettatori.

Giulia Cecchettin: le parole di Federica Sciarelli al padre Gino ottengono il plauso di tutta Italia

Durante un collegamento con Gino Cecchettin, Federica Sciarelli ha detto una frase bellissima: “Grazie di esistere, non me ne vogliano i politici ma avete fatto più politica tu e tua figlia Elena. Tante parole vengono dette, ma voi avete dato uno scossone”.

Parole, le sue, che hanno subito ottenuto il plauso dei telespettatori. Tra un “È stata bravissima Federica ha detto quello che pensa tutta Italia” e uno “Spero che non la facciano fuori“, c’è chi dice che la conduttrice ha lanciato una vera e propria bomba.

Esclusiva-bomba di Chi l’ha visto: fuori l’audio con la voce di Turetta. Si sente per la prima volta

Nel frattempo, a Chi l’ha visto, Federica Sciarelli ha diffuso per la prima volta un audio con la voce di Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin.

Si tratta di un messaggio audio che si riferisce alla caricatura da fare in occasione della laurea della ragazza: “Ciao, volevo chiederti un’opinione. Ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura sulla chat e ci stavano tutti, però c’erano tipo…un paio di cose. Non saprei come dire. Ad esempio le tisane, anzi da quello che so alla Giulia non piacciono le tisane. Anzi, da quello che so, non le beve. Proprio non le ha mai bevute quasi, anzi per lei sono acqua sporca, però qualcuno l’aveva detto. Che facciamo? Lo diciamo lo stesso da mettere nei dettagli? meno che tu non mi contraddici e dici che è una sua caratteristica, ma boh. Non mi pare proprio. Possiamo anche tralasciarlo il dettaglio che hanno scritto“.

