Salute, alimentazione e sostenibilità: in quale modo il cibo può aiutarci a vivere fino a 100 anni?

La sostenibilità alimentare è un concetto che unisce le abitudini alimentari dell’uomo e aspetti importanti come quello ambientale ed economico. Le nostre scelte alimentari possono avere conseguenze dirette e indirette sull’ambiente e chiaramente sulla nostra salute.

Ma qual è il legame tra sostenibilità, longevità e alimentazione? L’alimentazione ha un impatto significativo sul pianeta, tanto che sette degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite riguardano direttamente la sana e corretta alimentazione.

Una dieta sana non solo riduce il rischio di malattie come il diabete, i tumori e i disturbi cardiovascolari, ma ha anche un impatto meno pesante sull’ambiente. Per rendere l’alimentazione sostenibile e favorevole in termini di longevità, è necessario seguire tre pilastri fondamentali:

consumare meno cibo ,

, ridurre lo spreco alimentare ,

, privilegiare i prodotti vegetali rispetto a quelli di origine animale: studi dimostrano che una dieta a base vegetale può ridurre il rischio di ipertensione, ictus, diabete di tipo 2 e alcune forme di cancro.

Il sovraconsumo alimentare, che si sta diffondendo anche in molte aree in via di sviluppo, comporta un consumo eccessivo di risorse naturali e ha un impatto ambientale significativo. Ridurre lo spreco alimentare, a partire da quello domestico, può contribuire a ridurre la malnutrizione e a preservare l’ambiente.

Foto: Shutterstock