Scopri qual è il mezzo di trasporto meno inquinante e più sostenibile! Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la risposta potrebbe sorprenderti. Leggi per saperne di più su come ridurre l’impatto ambientale dei tuoi spostamenti

Negli ultimi anni, sempre più persone hanno mostrato interesse per la sostenibilità ambientale e i modi in cui possiamo ridurre l’impatto delle nostre attività sulla natura. Uno degli aspetti più discussi riguarda i mezzi di trasporto: quale è il più ecologico e sostenibile?

Spesso si pensa che la bicicletta o il trasporto pubblico siano le scelte migliori, ma in realtà la risposta potrebbe sorprendere. Una cosa è certa: il modo migliore per viaggiare in modo ecologico senza danneggiare il pianeta è quello di conoscere l’impatto ambientale di ogni mezzo di trasporto.

Secondo gli studi più approfonditi del settore, il 90% dei consumi energetici, dell’inquinamento e delle emissioni di gas serra sono prodotti dai trasporti, e a sorpresa, il treno a gasolio è il mezzo più ecologico, in quanto incide solo per lo 0,4%.

Nelle città, il bike sharing e la mobilità a piedi sono chiaramente i modi più sostenibili per spostarsi, riducendo il traffico urbano e apportando numerosi benefici alla salute fisica e mentale. Anche la condivisione e il noleggio di auto, come il car pooling, sono soluzioni efficaci per ridurre la circolazione dei veicoli e risparmiare economicamente.

