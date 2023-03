Dopo il malore che ha colpito Papa Francesco, la comunicazione del Vaticano suscita dubbi sulle reali condizioni di salute del pontefice e sulla gestione dell’informazione.

Papa Francesco ha avuto un malore che ha causato grande preoccupazione in tutto il mondo. La situazione sembra essere sotto controllo grazie all’intervento tempestivo dei medici del Gemelli, ma il pontefice è in prognosi riservata. Il Papa avrebbe avvertito nel pomeriggio un dolore toracico a cui si è aggiunta una difficoltà respiratoria, tanto che è stato costretto ad indossare una maschera per l’ossigeno.

Com’è stata gestita la comunicazione sulla questione del malore di Papa Francesco?

Subito dopo il malore, si è temuto che il pontefice potesse aver avuto un infarto. La Santa Sede ha poi chiarito che si trattava di un’infezione respiratoria, ma non da Covid-19, che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera.

Il tipo di comunicazione portato avanti sulla vicenda, tuttavia, ha sollevato molte domande e dubbi sulla salute del Papa. Infatti, le dichiarazioni della Sala Stampa Vaticana sono sembrate incoerenti e contraddittorie.

Inizialmente, infatti, era stato dichiarato che il Papa si era recato in ospedale per “controlli precedentemente programmati“. La cosa non corrispondeva alla verità poiché il pontefice aveva un’agenda fitta di impegni per la giornata. Solo successivamente è stata fornita l’informazione dell’infezione respiratoria. Tuttavia, questo comunicato molto scarno non ha fornito dettagli sulla salute del pontefice, il quale sarebbe stato sottoposto a vari esami invasivi.

La situazione ha generato molta preoccupazione tra i fedeli di tutto il mondo, che stanno seguendo gli sviluppi della vicenda con grande apprensione. Sono stati cancellati gli impegni del Papa per i prossimi due giorni, ma sembra improbabile che possa celebrare la messa per la Domenica delle Palme in piazza San Pietro, e ancora meno che possa prendere parte alle celebrazioni pubbliche della settimana santa.

Speriamo che il pontefice si riprenda presto e che la Santa Sede fornisca in futuro informazioni più chiare e dettagliate sulla sua salute.

