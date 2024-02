Il principe William fa riferimento ai problemi di salute di Kate Middleton durante la premiazione dei Bafta: cosa ha confessato.

Nella scintillante serata del BAFTA, l’evento annuale che celebra l’eccellenza nel cinema britannico, una figura mancava accanto al Principe William: sua moglie, Kate Middleton, alle prese con i suoi problemi di salute. Mentre il Southbank Centre’s Royal Festival Hall di Londra brillava di stelle del cinema e della televisione, William era lì da solo, mentre Kate è in convalescenza per riprendersi dal recente ricovero nel quale ha subito intervento chirurgico all’addome. La sua assenza non è passata inosservata, ma ha aggiunto un tocco di realtà all’evento glamour. Nonostante il vuoto accanto a lui e le preoccupazioni familiari, il Principe William ha mostrato un coraggio notevole nel partecipare all’evento. Molti hanno elogiato la sua presenza, considerandola un segno di forza e dedizione al suo impegno pubblico, non solo per i problemi di salute della moglie ma anche perché il padre, Re Carlo, sta affrontando la recente diagnosi di cancro. Durante la serata, nonostante il peso delle preoccupazioni familiari, il Principe William è apparso di buon umore. Ha condiviso un momento di amicizia con David Beckham, dimostrando che anche in mezzo alle difficoltà personali, la gentilezza e il sostegno reciproco rimangono fondamentali.”Ho partecipato al minor numero di eventi rispetto a quanto abbia mai fatto prima, con mia moglie è stato un po’… speriamo di recuperare“, ha confidato William all’ad del Southbank Centre, Elaine Bedell.Nonostante la sua partecipazione “all’ultimo minuto” alla cerimonia, William ha scelto di essere presente, anche se solo, dimostrando il suo impegno verso i doveri reali e il sostegno alla sua famiglia nei momenti più difficili.Photo Credits: Kikapress