Il fango e il maltempo eccezionale di questi giorni sta compromettendo una delle spiagge più belle e famose del mondo

Il maltempo in Sardegna ha causato gravi danni, in particolare alla spiaggia di Cala Luna, un gioiello paesaggistico. La spiaggia è stata sommersa dal fango e praticamente “cancellata”. Gli esperti considerano questo fenomeno frequente, sebbene anomalo per questa stagione e con effetti negativi sulla prossima estate.

LEGGI ANCHE:– Questa è la spiaggia più costosa d’Italia: 450 € al giorno per un ombrellone. Dove si trova

Cala Luna è una delle spiagge più rinomate e belle della Sardegna e di tutto il Mediterraneo, ma è stata colpita da forti piogge nel weekend scorso, che hanno provocato mareggiate e conseguenti danni. Il fango proveniente dal Rio Codula di Luna ha invaso la spiaggia.

Cala Luna è stata il set di un celebre film italiano, “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare di agosto”, diretto da Lina Wertmuller e interpretato da Giancarlo Giannini e Mariangela Melato. Ora però il maltempo ha compromesso gli splendidi scenari naturali.

Nella zona sono caduti 295 millimetri di pioggia tra sabato e domenica, causando l’allagamento delle pompe di sollevamento della sorgente di Su Gologone e interrompendo la distribuzione dell’acqua nella rete idrica. La situazione è stata descritta come “Cala Luna cancellata”.

Un evento simile si era verificato nel 2004 ma attualmente la situazione rimane incerta, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Sarà necessario attendere che l’acqua si ritiri per quantificare i danni.

Foto: Shutterstock