Il Napoli festeggia per il terzo scudetto e alcune scene fanno il giro del mondo

Il Napoli ha finalmente vinto il suo terzo titolo di Serie A grazie a un pareggio per 1-1 contro l’Udinese. Il gol del pareggio è stato segnato da Victor Osimhen nel secondo tempo.

La squadra di Luciano Spalletti ha conquistato il titolo per la prima volta dopo 33 anni, dall’era di Diego Maradona. La notizia ha scatenato la gioia dei tifosi del Napoli, sia a Udine che a Napoli, dove si sono sentite chiaramente esplosioni di fuochi d’artificio e il tifo dei fan si è riversato nelle strade della città.

Molti tifosi hanno anche fatto il lungo viaggio fino a Udine per assistere alla partita. Dopo il match, in molti sono scesi in campo per festeggiare con i giocatori, alcuni dei quali si sono visti sottrarre i pantaloncini della divisa di gioco.

Su TikTok è stato condiviso un video di un tifoso intento a portarsi via una zolla del campo di gioco. Le scene di festa hanno persino causato un ritardo nel sollevamento dell’ambito trofeo e, come era prevedibile, hanno fatto il giro del mondo.

