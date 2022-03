Regina Elisabetta, l’intimo ricordo di Filippo racchiuso nella spilla

La Regina Elisabetta ha salutato ancora Filippo a quasi un anno dalla sua scomparsa attraverso un gesto speciale: il significato della spilla

La funzione in memoria del Principe Filippo ha attirato le attenzioni del mondo intero: se anche l’assenza di Harry e Meghan non è passata inosservata, al centro della scena c’è stata indubbiamente la Regina Elisabetta, che ha salutato il duca con un gesto speciale e una serie di messaggi in codice.

Leggi anche : >> CHARLENE DI MONACO ASSENTE ALLA FUNZIONE PER FILIPPO: ECCO DOVE È STATA AVVISTATA POCHI GIORNI FA

Regina Elisabetta, la spilla racchiude tutto l’amore per Filippo: il dolce motivo

La 95enne, entrata a Westminster per ultima – come da tradizione – ha avuto al suo fianco il Principe Andrea, ha cantato gli inni che Filippo aveva scelto per la celebrazione del suo funerale, si è visibilmente commossa e ha tenuto duro nonostante gli acciacchi. Un esempio di resilienza incredibilmente forte, che certamente ha ispirato i sudditi…

Leggi anche : >> PRINCIPE CARLO MALATO? ALLA COMMEMORAZIONE DI FILIPPO È APPARSO COSÌ: LE CONDIZIONI DI SALUTE CHE PREOCCUPANO

Spilla indossata dalla Regina per la commemorazione di Filippo

La Sovrana ha rilanciato l’eredità morale del Principe Filippo vestendo di verde – così come anche la figlia Anna e la nuora Camilla in ottica green e di rispetto per l’ambiente – poi ha sfoggiato una spilla a dir poco speciale, dal grande valore personale.

Leggi anche : >> LA SPILLA SFOGGIATA AL FUNERALE DI FILIPPO ERA UN CHIARISSIMO MESSAGGIO IN CODICE PER HARRY: IL SIGNIFICATO NASCOSTO

La spilla in questione si chiama Grima Ruby Scarab, conosciuta anche come “Ruby Venus” ed è un regalo che il duca di Edimburgo le ha donato nel 1966. Creata dal celebre gioielliere Andrew Grima, presenta un impressionante grande rubino centrale circondato da sei rubini di dimensioni minori tagliati come gemme, tutti incastonati con diamanti sparsi.

Ruby Venus, una spilla speciale: il pegno d’amore di Filippo per Lilibeth

Spilla Ruby Venus indossata dalla Regina per la commemorazione di Filippo

La regina ha indossato per la prima volta la sua spilla Grima Ruby in occasione di una visita a Bournemouth nel 1966, e da allora l’ha indossata per molte occasioni.

Leggi anche : >> IL CURIOSO ANEDDOTO LEGATO A FILIPPO E LA REGINA: COME SI CONOBBERO

Elisabetta ha scelto il pegno d’amore anche per una serie di ritratti realizzati in occasione del 70° anniversario di matrimonio con Filippo, data importante per la coppia e per la Gran Bretagna tutta.

Con la Grima Ruby la Regina ha voluto sottolineare ancora una volta il legame fortissimo, eterno, con suo marito, dando ancora una volta l’esempio alla Famiglia Reale che non esiste difficoltà che non possa essere superata.

Foto: Kikapress