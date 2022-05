Charlene di Monaco, Carolina l’ha buttata fuori da Palazzo: il retroscena

La decisione di Charlene di Monaco di lasciare il Palazzo e rifugiarsi a Roc Agel potrebbe essere stata non volontaria: cos’ha fatto Carolina

Che tra Charlene di Monaco e la cognata Carolina non corra buon sangue è cosa nota da tempo: la sorella di Alberto ha imputato all’ex nuotatrice di aver perso potere, visibilità e influenza negli affari da quando è diventata sua moglie.

Le vicissitudini personali di Charlene l’hanno tenuta lontana da Casa Grimaldi per molti mesi e Carolina non solo è tornata a gestire con più decisione gli impegni pubblici, ma anche a riprendere la guida domestica, occupandosi poi dei nipotini Jacques e Gabriella.

Charlene di Monaco allontanata da Palazzo, caos in famiglia

Ora che la moglie di Alberto è tornata dalla Svizzera, spuntano nuovi retroscena sulla sua decisione di trasferirsi a Roc Agel per evitare l’ufficialità del divorzio. La residenza in collina del Principe Alberto e della sua famiglia è tra le preferite di Charlene e sembra il posto giusto per ritrovare la serenità, tuttavia la decisione di lasciare il palazzo potrebbe non essere stata volontaria, ma una imposizione.

Ad architettare l’allontanamento della Principessa triste sarebbe stata proprio l’acerrima nemica e cognata, Carolina.

Charlene e Carolina, la faida familiare non finisce più

Stando infatti alle supposizioni del Bild, la sorella di Alberto avrebbe spinto il Principe ad avallare lo spostamento; inoltre si vocifera che Charlene sarà del tutto estromessa dall’organizzazione di un evento importante come il Ballo della Rosa.

Il marito di Charlene di Monaco sembra attraversare un periodo di grande insicurezza personale e i ricordi della morte della madre, mentre si dirigeva proprio a Roc Agel – percorrendo una strada piena di curve – lo stanno assillando. Per questo motivo, avrebbe sequestrato la Land Rover della moglie vietandole di mettersi alla guida nelle sue condizioni di salute psico-fisica precarie.

Foto: Kikapress