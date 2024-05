Harry e Meghan Markle finiscono nei guai a causa di Archewell: la loro charity è stata dichiarata inadempiente.

Dagli Stati Uniti arriva la dichiarazione di inadempienza della fondazione di beneficenza del principe Harry e di Meghan Markle, Archewell. Dopo questa decisione, comincia una serie di sfide significative per i Sussex. Secondo una comunicazione ufficiale del procuratore generale della California, l’organizzazione non potrà continuare le sue attività di raccolta fondi a causa della mancata presentazione del report annuale e di alcuni ritardi nel pagamento delle tasse di registrazione. Una situazione complicata che pone ora Harry e Meghan di fronte alla necessità di fornire una documentazione adeguata per giustificare quanto avvenuto. Come se la caverà la coppia?

Archewell: la fondazione di Harry e Meghan Markle è inadempiente

Arrivano brutte notizie per il principe Harry e per Meghan Markle, la loro fondazione, Archewell, è stata dichiarata inadempiente e, quindi, non potrà continuare la sua attività di raccolta fondi.

La fondazione di beneficenza, secondo una lettera ufficiale del procuratore generale della California, non potrà proseguire a causa della mancata presentazione del report annuale obbligatorio, oltre che del mancato pagamento delle tasse di registrazione.

Due documenti senza i quali l’attività di una qualsiasi organizzazione si ferma immediatamente e viene segnalata al fisco come morosa, tanto da poter essere anche soggetta a sanzioni, sospesa o revocata dal registro delle organizzazioni.

Non sappiamo cosa accadrà adesso, fatto sta che Archewell dovrà ora presentare una documentazione che dimostri i motivi del ritardo nei pagamenti. Al momento Harry e Meghan hanno chiesto una proroga. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà a finire.

