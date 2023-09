Fa discutere il rapporto tra la Regina Camilla e Kate Middleton: cosa sta succedendo nel Regno Unito tra le due?

Da diverso tempo si vocifera su un dettaglio di non poco conto riguardante la famiglia reale britannica: il legame che passa tra la Regina Camilla e Kate Middleton, moglie del principe William e a sua volta futura sovrana d’Inghilterra. In particolare diversi tabloid rivelano alcuni dettagli sul loro rapporto, tanto che emergono addirittura una serie di invidie e gelosie tra le due. Ma qual è il motivo di tanto astio? E, soprattutto, sarà tutto vero quello che dicono i tabloid?

Camilla e Kate Middleton: cosa sta succedendo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo le notizie che arrivano da Oltremanica, Camilla e Kate Middleton non vanno affatto d’accordo. E sulla questione Re Carlo sembra piuttosto risentito.

Anche perché, a quanto pare, Kate avrebbe detto qualcosa come “Io non sono Diana e non si libererà di me“…

Secondo questi resoconti, tra le due c’erano rapporti tesi già da prima della morte di Elisabetta II, per motivi riguardanti il protocollo di corte e soprattutto le origini non nobili di Kate. In virtù di queste ultime, infatti, Camilla ha in qualche modo provato a rendere impossibile la vita di Kate Middleton, scatenando una sorta di guerra familiare.

Addirittura, sembra che abbia provato a evitare che i genitori di Kate entrassero a Kensington Palace dall’ingresso principale. E, inoltre, avrebbe costretto la stessa principessa di Galles ad inchinarsi di fronte a lei.

Una vera e propria faida interna. Ma, in tutto questo, da quale parte stanno Carlo e William? E quanto di questa guerra è invece alimentato dalla stampa scandalistica? Non lo sappiamo. Ma, chissà perché, il fatto che le due non vadano d’accordo non ci stupisce affatto!

Photo Credits: Shutterstock