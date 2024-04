L’avvistamento di William e George allo stadio sembra rilevare un indizio su come sta oggi Kate Middleton. Scopri qual è.

L’ultima apparizione pubblica del Principe William e del Principe George ha scatenato una serie di speculazioni sullo stato di salute della principessa Kate Middleton e su come sta davvero. Mentre i due eredi al trono si sono mostrati dal vivo in un evento pubblico, i riflettori si sono inevitabilmente concentrati su ciò che questo avvistamento potrebbe rivelare sulle condizioni della principessa. L’avvenimento, infatti, giungendo a poche settimane dall’annuncio che ha sconvolto il pubblico riguardo alla lotta di Kate contro il cancro, non ha fatto altro che far pensare a lei. Anche perché, dopo aver svelato la sua malattia, Kate aveva enfatizzato l’importanza di proteggere la privacy della sua famiglia. Quale indizio ricaviamo dunque dall’avvistamento di William e George?

Come sta Kate Middleton? L’avvistamento di George e William allo stadio ci dà un indizio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Principe William e il Principe George sono stati avvistati giovedì sera allo stadio, mentre facevano il tifo per l’Aston Villa al Villa Park per l’Europa League.

L’avvistamento dell’erede al trono e del suo primogenito è arrivato a distanza di alcune settimane dall’annuncio con il quale Kate Middleton ha svelato di essere malata di cancro.

“Ci è servito del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in modo appropriato per loro e per rassicurarli che io starò bene“, aveva detto la principessa.

Dopo la dichiarazione, Kate aveva fatto sapere che lei e la sua famiglia avevano bisogno di “tempo, spazio e privacy“. Quest’ultima apparizione del principe William e del principe George, quindi, essendo una delle prime dopo la diagnosi, sembra indicare che la principessa si sta riprendendo bene…

Almeno questo riportano i tabloid. Sarà la verità?

