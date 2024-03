Che fine ha fatto Kate Middleton e dov’è la principessa di Galles? La moglie del principe William non si vede in giro da Natale…

Tutti si chiedono dov’è Kate Middleton. La moglie del principe William è scomparsa dai radar praticamente da Natale, salvo poi ritirarsi praticamente a vita privata in seguito all’intervento all’addome subito a metà gennaio. Da allora la principessa, tranne per qualche breve paparazzata, non si è vista praticamente più in pubblico e – dicono le voci degli esperti di royal family – non la vedremo almeno fino a Pasqua. Ma qual è la verità sulla principessa di Galles? Che fine ha fatto davvero? Cosa si nasconde dietro questa sua prolungata assenza? Sta davvero recuperando dall’intervento chirurgico subito circa due mesi fa oppure c’è dell’altro nascosto questo suo ‘ritiro’ dalla vita pubblica? Andiamo a scoprirlo insieme cercando di fare una piccola cronologia dell’accaduto.

Che fine ha fatto Kate Middleton e dov’è la principessa di Galles?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio, ovvero da Natale 2023. Kate Middleton partecipò alla messa tradizionale della royal family a Sandrigham e nulla faceva pensare al fatto che la principessa, di lì a poco, sarebbe scomparsa dalle apparizioni pubbliche.

Il 17 gennaio, poi, Kensington Palace rilasciò il famoso comunicato nel quale annunciava che il giorno prima si era ricoverata per un intervento chirurgico all’addome, senza precisare altro. Dopo poche ore, però, fu annunciato anche che Re Carlo si sarebbe operato alla prostata.

Il 29 gennaio Kate è tornata a casa, a Windsor, dimessa dalla clinica dove era rimasta fino a quel momento. Ma non ci sono immagini dell’evento.

Il 5 febbraio è stato annunciato invece che il Re ha un cancro e sta combattendo contro la malattia.

A questo punto c’è un grande vuoto. Il 27 febbraio il Principe William ha saltato una cerimonia commemorativa per “ragioni personali” che molti credono legate a Kate. Due giorni dopo, Kensington Palace ha dichiarato che gli aggiornamenti sulla salute della principessa sarebbero stati diramati solo in caso di qualcosa di significativo ma che sta “recuperando bene“.

Veniamo ai giorni nostri. Il 4 marzo i paparazzi hanno catturato una foto di Kate accanto a sua madre in macchina vicino al castello di Windsor. Il 10 marzo, poi, è scoppiato il caos quando Kate ha pubblicato una foto di famiglia per celebrare la festa della mamma che, però, si è rivelata essere un esercizio non troppo riuscito di fotoritocco, tanto che la stessa principessa si è scusata a riguardo sui social.

Nel frattempo, le teorie più bizzarre hanno cominciato a circolare. Ma se vi chiedete dov’è Kate Middleton, al momento non lo sappiamo. Probabilmente, dicono i beninformati, ha lasciato Windsor per un “appartamento privato” non meglio precisato, alimentando sempre più l’aura di mistero e il complottismo su questa sua prolungata assenza.

Photo Credits: Kikapress