Harry e Meghan hanno saputo della diagnosi di cancro di Kate Middleton contemporaneamente al resto del mondo: scopri perché.

Nel caos che ha seguito l’annuncio della diagnosi di cancro di Kate Middleton, è venuto fuori un dettaglio significativo che ha stupito il pubblico di tutto il mondo: il principe Harry e Meghan Markle non erano stati informati in anticipo riguardo alla situazione della moglie di William. Questa omissione ha sollevato una serie di domande sul vero motivo per cui i Sussex non fossero stati inclusi tra coloro che erano stati avvertiti prima del video mostrato in pubblico. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, la decisione della Famiglia Reale di non coinvolgere anticipatamente i Sussex potrebbe essere stata influenzata da vari fattori anche se il motivo ufficiale di questa mancata comunicazione non è stato reso pubblico.

Per quale motivo Harry e Meghan non sapevano della diagnosi di cancro di Kate Middleton?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel marasma di notizie che ha seguito l’annuncio della diagnosi di cancro di Kate Middleton, in molti hanno notato che il principe Harry e Meghan Markle non erano stati avvertiti in anticipo dell’annuncio riguardante la moglie di William.

Secondo quello che giunge dai tabloid d’oltremanica, la scelta della Famiglia Reale di non comunicare in anticipo con i Sussex sarebbe dovuta a una mancanza di fiducia nella coppia.

In particolare, sarebbe proprio William che – dati i problemi causati dal fratello e dalla cognata negli ultimi anni – avrebbe deciso di non fidarsi di loro e di tenerli all’oscuro.

Per questo motivo, Harry e Meghan hanno saputo della diagnosi di Kate contemporaneamente al mondo intero, quando la Principessa di Galles ha diffuso il suo commovente annuncio video, venerdì scorso.

Photo Credits: Kikapress