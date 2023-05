Inseguimento in taxi per Harry e Meghan Markle nel tentativo di sfuggire ai paparazzi: ecco che cosa è accaduto.

Il Principe Harry e Meghan Markle, insieme alla madre di lei, Doria, hanno vissuto momenti di tensione nelle scorse ore quando sono rimasti coinvolti in un surreale inseguimento e in un lieve incidente automobilistico in taxi. I due si trovavano a bordo di un cab di New York nel tentativo di allontanarsi a seguito di una serata di gala tenutasi allo Ziefgeld Theatre di Manhattan. Dopo l’evento, nel tentativo di sfuggire ai paparazzi, sono saliti sull’auto per provare a seminare i fotografi che li stavano seguendo.

Harry e Meghan: la fuga in taxi per sfuggire ai paparazzi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La loro fuga ha dato inizio a un’agitatissima situazione che, secondo le prime fonti ufficiali, si sarebbe protratta per oltre due ore. Durante l’inseguimento, un paparazzo avrebbe urtato un’auto e un altro persino un agente di polizia.

L’autista del taxi che trasportava il principe Harry, Meghan Markle e sua madre, in un’intervista televisiva a Piers Morgan Uncensored ha rivelato di essere stato braccato da sei paparazzi. Il tassista ha descritto come i paparazzi abbiano circondato l’auto, agitandosi freneticamente con le loro telecamere per ottenere lo scatto perfetto. Ha spiegato che la coppia era visibilmente nervosa e preoccupata, come testimoniato dalle loro espressioni ansiose.

Dopo l’incidente, una fonte vicina alla famiglia ha riferito al New York Post che Harry e Meghan sono rimasti “scossi e provati” dall’esperienza. È evidente che questo evento ha aggiunto ulteriore pressione e stress alle vite già complicate dei due, che continuano a essere oggetto di un’attenzione mediatica costante.

Photo Credits: Shutterstock