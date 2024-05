Antonio Caprarica prova a fare chiarezza sulle condizioni di Kate Middleton, spegnendo l’ottimismo sul suo vero stato di salute.

Se dal Regno Unito giungono voci incoraggianti riguardo allo stato di salute di Kate Middleton, a spegnere ogni entusiasmo è Antonio Caprarica, celebre giornalista e opinionista televisivo. Secondo l’esperto, infatti, ci sono alcuni rumor che suggeriscono una certa preoccupazione a riguardo, laddove ne arrivano molti altri che minimizzano la situazione, creando un quadro confuso. Per tentare di fare un po’ di chiarezza tra questi pettegolezzi e distinguere quelli che sono stati diffusi per cercare di tranquillizzare il pubblico da quelle che sono le reali condizioni della principessa del Galles, è intervenuto Antonio Caprarica che ha partecipato come ospite nella puntata di Pomeriggio 5 andata in onda lo scorso 30 maggio. Con Myrta Merlino, infatti, Caprarica ha discusso proprio della moglie del principe William. Cosa avrà mai rivelato?

Kate Middleton: Antonio Caprarica parla delle sue condizioni di salute. Come sta la principessa?

La verità ufficiale sulle condizioni di salute di Kate Middleton dice semplicemente che la principessa “sta bene” e che si sta curando dal cancro annunciato lo scorso marzo. Tuttavia, sembra che la moglie di William abbia annullato tutti gli impegni fino alla fine del 2024.

Questo evento ha in qualche modo messo a freno la generale sensazione che le condizioni di salute della Middleton siano in netto miglioramento.

E, a riguardo, Antonio Caprarica si è espresso a Pomeriggio 5: “Questa ventata di ottimismo pare diffusa ad arte da royal watcher vicini alla famiglia reale, che sono interessati a dare sensazioni molto più positive di quella che purtroppo invece è la realtà. Poi naturalmente ci sono le voci che descrivono una situazione estremamente allarmante e grave. Io sarei per fare attenzione su altro. Primo, rispettiamo la riservatezza di questa donna che sta lottando in modo drammatico con una situazione e malattia molto seria. Ci dirà lei quando starà meglio. Secondo, il dato oggettivo è che noi non la vedremo in pubblico ancora per mesi, questa è una notizia e non sono rumor“.

