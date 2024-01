Ieri è stato il compleanno di Kate Middleton, ma non è stata una data sempre felice: cosa accadde per una decisione del principe William.

Il 9 gennaio 2024, la Principessa del Galles, Kate Middleton, ha compiuto 42 anni. Una data che solitamente dovrebbe essere festeggiata con gioia, ma che in passato ha portato con sé qualche ombra di tetra amarezza a causa delle decisioni prese dal suo attuale consorte. Tra gli ormai tantissimi compleanni trascorsi al fianco del Principe William, infatti, ce n’è uno che ha segnato profondamente la principessa, a causa di una decisione scioccante presa dal suo attuale marito. Ma che decisione avrà mai preso l’erede al trono? E per quale motivo ha finito per sconvolgere così tanto Kate Middleton (al punto da rovinarle il compleanno)?

LEGGI ANCHE:– ‘Cuore spezzato’ per Kate Middleton, la principessa in disaccordo con la decisione di William sul futuro del piccolo George

Il compleanno più brutto di Kate Middleton, rovinato da William

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel 2008, il compleanno di Kate fu il momento di una decisione cruciale da parte del Principe William. Reduce dalla scuola militare, William si trovò di fronte a una scelta difficile: tornare alla Household Cavalry o abbandonare le forze armate per dedicarsi a tempo pieno al suo ruolo reale. La sua scelta sorprese non solo la famiglia reale ma anche la sua fidanzata, in quanto il principe annunciò il suo ingresso nella RAF. Fu un colpo di scena che sconvolse tutte le aspettative, specie perché circolavano voci di una prossima proposta di matrimonio che a quel punto doveva essere per forze di cose rimandata.

La decisione di William fu un fulmine a ciel sereno persino per la stessa Kate, che sognava da tempo l’annuncio del fidanzamento. La principessa, sconvolta e frustrata, dovette accettare che il percorso verso il matrimonio sarebbe stato ancora più lungo del previsto. Invece di prepararsi alle nozze, Kate si ritrovò a dover affrontare una separazione fisica mentre il Principe intraprendeva 18 mesi di addestramento nello Shropshire, seguiti da altri due anni in una remota località nel Regno Unito.

William ha davvero fatto questo regalo a sua moglie Middleton: il regalo più brutto della sua vita. Kate non l’ha perdonato

Durante una puntata del podcast di Peter Crouch su Bbc Radio Five Live, il Principe William ha gettato luce su un regalo di compleanno che ha segnato negativamente la sua storia con Kate Middleton.

In un tono scherzoso, l’erede al trono confessò di aver fatto a Kate un regalo così terribile che lei “non gli ha mai fatto dimenticare“. L’orrore del regalo risale agli inizi del loro corteggiamento, quando William, in maniera poco ispirata, le regalò un binocolo.

“Non è andata bene“, ha ammesso il principe, aggiungendo di non capire nemmeno lui perché scelse quel regalo in particolare. Nonostante questo regalo infelice, la coppia ha superato l’incidente e ha continuato il suo percorso, culminato con il matrimonio nel 2011.

Photo Credits: Shutterstock