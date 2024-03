Dietro la disinformazione su Kate Middleton potrebbe esserci un complotto di Cina, Iran e Russia: scopri per quale motivo.

È difficile ignorare l’eco che ha suscitato l’annuncio della malattia di Kate Middleton, che ha visto anche il susseguirsi di alcune teorie sull’esistenza di un complotto. Quello che avrebbe dovuto essere un aggiornamento sulla salute della moglie di William si è trasformato in un vortice di speculazioni e ipotesi, alimentate in gran parte dai media. Dietro il velo di queste teorie cospiratorie sembra celarsi un intricato intreccio internazionale, con la Cina, la Russia e l’Iran in primo piano. Secondo alcuni, questi stati potrebbero aver orchestrato una campagna di disinformazione online, mirata a minare la stabilità della famiglia reale britannica. La loro presunta intenzione? Sfruttare il momento di vulnerabilità per indebolire il Regno Unito e i suoi alleati occidentali. Pur essendo priva di prove concrete, questa teoria ha generato una quantità considerevole di sospetti e domande senza risposta. Non ci resta che andare a vedere da vicino le ragioni dietro queste speculazioni.

C’è un complotto sulla malattia di Kate Middleton? C’entrano Cina, Russia e Iran

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo i tabloid d’oltremanica, dopo l’annuncio ufficiale di Kate Middleton – che ha rivelato di essere ammalata di cancro – pare esserci una sorta di complotto internazionale sulle sue condizioni.

Pare proprio che gli Stati ostili al blocco atlantico-occidentale – ovvero Cina, Russia e Iran – possano aver avuto un certo ruolo nel diffondere online teorie cospiratorie e voci infondate sulla moglie del Principe William, assente dalla vita pubblica dal giorno di Natale.

Il motivo? Alimentare gli attacchi contro la famiglia reale è un modo per puntare a destabilizzare il Regno Unito.

Non ci sono ovviamente prove sull’esistenza reale di questo complotto, ma i sospetti sono tantissimi. Voi come la pensate a riguardo?

Photo Credits: Kikapress