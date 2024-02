Kate Middleton scompare dai radar mentre voci su un possibile divorzio con il Principe William invadono i social media

La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, sembra essere scomparsa dalle apparizioni pubbliche, suscitando preoccupazioni tra i fan reali. La principessa è stata sottoposta a un intervento chirurgico addominale all’inizio di quest’anno. Kensington Palace ha annunciato che l’intervento programmato – di cui non è stata rivelata la natura precisa – è stato un successo.

Tuttavia, da quando è stata dimessa dalla London Clinic, la futura regina non è stata più avvistata in pubblico, scatenando selvagge speculazioni online. Un utente sui social ha scritto: “È strano che non ci siano foto di lei mentre lascia l’ospedale al momento della dimissione”.

Le teorie del complotto si sono moltiplicate dopo che il Principe William ha rinunciato a un impegno ufficiale per un “affare personale”. L’annuncio che il Principe di Galles non avrebbe partecipato al servizio commemorativo del defunto Re Costantino II di Grecia è infatti arrivato all’improvviso.

Alcune delle speculazioni più bizzarre che circolano sui social media includono l’ipotesi che Kate Middleton si stia riprendendo da un intervento più serio di quanto inizialmente pensato e non solo, c’è chi pensa che l’assenza dalle scene sia per via di un divorzio imminente tra Kate e William. Alcuni hanno infatti suggerito che la sua assenza potrebbe essere collegata a problemi matrimoniali o a una presunta crisi nella loro relazione. Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta soltanto di supposizioni e che non ci sono prove concrete o dichiarazioni ufficiali in merito.

