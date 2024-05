Kate Middleton è stata ‘sostituita’ da Re Carlo III? Un’altra donna prenderà il suo posto negli eventi pubblici della Corona britannica.

Kate Middleton è stata “sostituita” da Re Carlo III? La principessa di Galles e consorte del Principe William, dovrà mantenersi lontana dagli impegni pubblici di Palazzo per ancora un po’ di tempo, dato che sta lottando contro il cancro e si sta sottoponendo alla chemioterapia. Per questo motivo, il sovrano è dovuto correre temporaneamente ai ripari scegliendo una persona che possa affiancarlo per tutto il periodo nel quale Kate Middleton non potrà essere presente e, di rimando, non ci sarà probabilmente nemmeno il principe Carlo… Ma su chi è potuta mai ricadere la scelta del Re d’Inghilterra? Si tratterà di un’altra persona già appartenente alla royal family oppure di qualcuno di totalmente estraneo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Leggi anche:– Kate Middleton furiosa, rifiuta questa scelta: come ha reagito con il marito William. Il gesto poco affettuoso nei confronti del Principe

Kate Middleton è stata ‘sostituita’ da Re Carlo III per gli eventi pubblici?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il fatto che sia Re Carlo che Kate Middleton stiano lottando contro il cancro non ha potuto evitare che la nuora del sovrano venisse sostituita in favore di un’altra persona, almeno fino a quando non potrà tornare al fianco del marito.

Kate è ad Ammer Hall, nel Norfolk, dove sta affrontando la malattia e si sta sottoponendo alla chemioterapia. Nel frattempo, però, Re Carlo III ha deciso di nominare Beatrice di York, figlia del fratello Andrea, come sostituta temporanea della moglie di William.

Beatrice, 35 anni, è nona nella linea di successione al Trono. Sarà incaricata di affiancare il sovrano, soprattutto per via del fatto che fosse particolarmente vicina a Elisabetta II negli ultimi anni della sua vita.

Photo Credits: Kikapress