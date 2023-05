C’è una terribile malattia nel futuro di Re Carlo III? Ecco la previsione che potrebbe portarlo al ritiro subito dopo l’incoronazione.

Manca davvero poco all’incoronazione del nuovo sovrano inglese, Carlo III, ma sembra che l’entusiasmo per il suo regno sia stato malamente turbato dalle preoccupazioni per la sua salute e da una possibile malattia del sovrano. E non è solo questione di avere il raffreddore o l’influenza stagionale.

Carlo III lascerà il trono per una malattia già dopo l’incoronazione?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il famoso veggente Athos Salomé, che si autodefinisce il “Nostradamus vivente“, ha lanciato una preoccupante profezia sulla salute del futuro Re. Salomé avrebbe esortato Carlo ad aumentare la cura di sé, in particolare per quanto riguarda i suoi “gioielli della corona” e la sua prostata, poiché sembra che problemi all’apparato urinario e sessuale, alla prostata e ai genitali potrebbero insorgere in qualsiasi momento.

Secondo il veggente brasiliano, queste preoccupazioni potrebbero persino forzare il ritiro di Carlo dal trono a causa di una grave malattia. Una brutta sorpresa che potrebbe arrivare pochi giorni dopo l’incoronazione, soprattutto se si considera che Carlo ha 74 anni e non è proprio un ragazzino.

Insomma, sembra che Carlo debba prendere sul serio i consigli di Salomé e “curarsi subito se vuole regnare in pace“. Tuttavia, i fan della monarchia possono stare tranquilli, perché il nuovo Re sembra deciso a garantirsi una vita lunga e prospera sul trono.

Salomé si vanta di aver predetto il Covid, l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk e perfino la morte di Elisabetta II. Carlo III farà bene a dargli retta? Quanto a noi, ci auguriamo che il Re possa regnare per molti anni, magari dando una svolta al regno e portando in Inghilterra venti di novità e cambiamento. Fingers crossed e in bocca al lupo per lui!

