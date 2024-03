Meghan Markle lancia il nuovo negozio online: ecco il bizzarro elenco dei prodotti in vendita sullo store.

Lo scorso mese di Marzo, Meghan Markle ha annunciato una nuova iniziativa imprenditoriale unica nel suo genere, dato che la moglie del principe Harry ha deciso di lanciare il brand American Riviera Orchard insieme a un negozio online omonimo, tramite il quale vendere articoli ai quali tiene o che le stanno a cuore. La notizia ha destato un’ampia curiosità, perché la Duchessa di Sussex ha inserito nella sua gamma di prodotti firmati, alcune occorrenze decisamente insolite per un personaggio come lei. Ci saranno articoli per casa e cucina, biancheria, marmellate, conserve, prodotti per la cura della pelle, cancelleria e prodotti per animali domestici, ma alcuni di questi fanno davvero strano. Andiamo a scoprire per quale motivo.

Lo strano negozio online firmato Meghan Markle

Meghan Markle ha lanciato un nuovo brand con tanto di negozio online, chiamato American Riviera Orchard e annunciato lo scorso marzo.

È stato anche depositato il nuovo marchio, che presenta l’acronimo ARO scritto in oro fiorito sopra la parola Montecito.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che la moglie del principe Harry ha messo in vendita una serie di oggetti firmati del tutto inusuali.

Tra i prodotti comparsi con il nuovo marchio, infatti, ci sono shampoo per cani, mangime per polli e cuscini per lo yoga.

La cosa ancora più strana è che Meghan ha fatto sapere che tutto ciò che si trova sul nuovo sito la appassiona o le sta a cuore. E, oltre ai prodotti già citati, ci saranno anche articoli per casa e cucina, biancheria, marmellate, conserve, prodotti per la cura della pelle, cancelleria e prodotti per animali domestici…

Al momento, ci sarebbero 115 occorrenze, di cui alcune molto strane…

Photo Credits: Kikapress