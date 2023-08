Qualcosa di inquietante è stato notato addosso a Meghan Markle: il dettaglio del polso della duchessa non passa certo inosservato.

Qualcosa di piuttosto inquietante sta facendo preoccupare tantissimi fan dei Sussex, in particolare per via di quel dettaglio notato sul polso di Meghan Markle. Si tratterebbe di qualcosa di estremamente significativo, soprattutto perché indicherebbe un certo malessere da parte della moglie del principe Harry. Ma di cosa si tratterà mai? E perché sono veramente tanti i fan della royal family che stanno temendo per la sua salute?

Meghan Markle: il dettaglio sul polso mentre Harry è lontano

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il principe Harry è partito per un viaggio di lavoro nel continente asiatico, tanto che ha lasciato Meghan a casa con i figli. Ed è questo il dettaglio importante, perché la duchessa, da sola, sembra non stare bene.

Le manca il marito? Sicuramente sì. Ma soprattutto, quando è stata avvistata in giro per le strade di Montecito, al polso di Meghan Markle, è stato notato qualcosa di leggermente inquietante: un cerotto antistress.

Si tratterebbe di un dispositivo non chimico né transdermico, ma piuttosto di un agente neurotrasmittente in grado di rallentare la frequenza delle onde cerebrali per rilassare mente e corpo.

Ma non è tutto, dato che, nonostante il caldo, Meghan aveva addosso un cappotto di lana che ha fatto preoccupare in molti sul suo stato di agitazione.

Insomma, il momento lontano dal marito, per la Duchessa di Sussex, sembra non essere dei più facili. Sarà forse difficile occuparsi da sola di Archie e Lilibet? Oppure teme che Harry possa passare troppo tempo a divertirsi durante il suo viaggio di beneficenza all’estero?

Non lo sappiamo, ma in tanti sperano che il rientro a casa del secondogenito di Carlo e Diana possa agire come calmante naturale per Meghan Markle: e magari far sì che quel cerotto antistress le scompaia dal polso.

Photo Credits: Shutterstock