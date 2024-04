Il principe Harry ripreso dalle telecamere mentre compie un gesto volgare in pubblico accanto alla moglie. Che cosa ha combinato?

Scoppiano nuove polemiche sul principe Harry, che è stato “beccato” in un gesto volgare in una clip che lo riprende durante un momento accanto a Meghan Markle, subito diventata virale sui social. Il fratello minore di William è stato accusato di essere andato contro tutte le norme sociali di buona educazione in pubblico per ciò che ha fatto durante un match di Polo, nel corso della Royal Salute Polo Challenge. Ma cosa avrà mai fatto di tanto imperdonabile? Quel gesto ripreso dalle telecamere sarà davvero così volgare? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

Leggi anche:– Meghan Markle imbarazzata sul palco dopo quella scena: la sua reazione è stata esagerata nei confronti di Harry? Cosa ha fatto davanti a tutti

Principe Harry: il gesto volgare che fa discutere. Cosa ha fatto in pubblico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Sui social è comparso un video virale registrato durante la Royal Salute Polo Challenge, nel quale si vedono chiaramente i Sussex.

Il principe Harry era seduto accanto alla moglie, Meghan Markle, finendo al centro delle critiche per un “gesto volgare” catturato dagli obiettivi. Sembra proprio che il principe si sia “pulito il naso” sulle sue stesse dita e poi sulla polo che indossava.

Praticamente, lo si vede mentre si passa la mano sulla faccia e il naso e poi si strofina le dita sulla maglietta.

Un gesto sicuramente non bello da vedere e decisamente inappropriato anche per chi, come lui, ha da tempo lasciato la royal family.

Tanto è vero che le accuse piovono a dirotto: ora che vive in America con Meghan Markle, il principe avrà dimenticato tutte le norme della rigida etichetta di corte?

Photo Credits: Kikapress