La Regina Elisabetta II ha reso milionario il principe Harry con il suo testamento (a discapito di William?

Sembrerebbe che il Principe Harry sia stato il beneficiario di un’eredità sostanziosa da parte della nonna, a differenza del suo fratello maggiore, il Principe William, al punto da essere stato da essa reso milionario. Secondo le voci che circolano sfogliando i tabloid britannici, questa discrepanza nell’eredità ricevuta dai due figli di Re Carlo è dovuta alle loro diverse prospettive di vita. La regina Elisabetta II, nel lontano 1994, istituì dei fondi per i suoi nipoti, tra cui uno particolarmente cospicuo a favore dell’attuale marito di Meghan Markle. La ragione di tale decisione sembra essere chiara: mentre il principe William è destinato a ereditare il trono e assumere il ruolo di re, Harry non lo è: sarà per questo motivo che la nonna avrà voluto offrire un sostegno in più al minore dei suoi nipoti, facendolo diventare milionario?

Il principe Harry è milionario? La differenza di trattamento rispetto al fratello

A quanto pare, il Principe Harry dispone di un patrimonio milionario ricevuto in eredità dalla nonna, a differenza del fratello, il Principe William.

Secondo quello che dicono i tabloid d’oltremanica, a causa delle loro differenti condizioni, il minore dei figli di Re Carlo avrebbe ricevuto una cospicua eredità alla morte di Elisabetta II.

Quest’ultima, nel lontano 1994, aveva aperto dei fondi in favore dei nipoti, di cui quello più cospicuo a favore di Harry.

Il motivo è presto detto: William è destinato a diventare re, mentre Harry no… Per questo motivo, la nonna ha deciso di dargli un piccolo aiuto che, a quanto pare, consisterebbe in diversi milioni di sterline.

Le parole shock della Regina Elisabetta su William: cosa aveva detto sulla morte dell’erede al trono

Ma, se il trattamento riservato a Harry da parte di Elisabetta sembra di favore, non la penserete così una volta lette le dichiarazioni di un ex ufficiale dell’esercito britannico.

Sir Mike Jackson, ufficiale in pensione, ha testimoniato che, al momento dell’arruolamento dei nipoti, la sovrana disse: “È stato deciso che per William, in quanto erede dell’erede, il rischio è troppo grande. Ma per suo fratello minore, il rischio era accettabile“.

Praticamente, Harry era sacrificabile, William – in quanto erede al trono – no.

Photo Credits: Shutterstock