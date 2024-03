Arriva la profezia del Living Nostradamus Athos Salomé sul principe William: cosa ha detto sull’erede al trono e cosa gli consiglia di fare.

Il veggente brasiliano Athos Salomé, noto come il Living Nostradamus, ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico di tutto il mondo grazie ad una profezia intrigante che sembra delineare il percorso futuro del Principe William. Salomé, il cui track record include previsioni accurate su eventi significativi come l’arrivo della pandemia Covid-19 e la morte della Regina Elisabetta II, ha ora messo in luce una profezia che focalizza l’attenzione sulla vita del Principe William. Secondo Salomé, il futuro sovrano britannico affronterà un periodo di “vulnerabilità e tensione”, da cui potrebbe trarre importanti lezioni per la sua prossima ascesa al trono. Questa fase, sostiene l’uomo, sarà sì segnata dai problemi di salute che hanno colpito la famiglia reale ma avrà un grande impatto per il futuro del Principe William e della monarchia britannica.

Leggi anche: — Kate Middleton e il tanto atteso annuncio alla BBC: quelle parole ricordano la brutta fine di Lady Diana

Principe William: la profezia del Living Nostradamus su di lui

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il Living Nostradamus, il brasiliano Athos Salomé, ha fatto una sorta di profezia sul Principe William che suona come un vero e proprio consiglio.

L’uomo sostiene di aver azzeccato numerose previsioni riguardanti il recente passato, dall’arrivo del Covid-19 all’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, fino alla morte di Elisabetta II.

Nella sua ultima profezia, l’uomo vede la vita del Principe William come in una fase segnata da “vulnerabilità e tensione” dalla quale imparare per la prossima carriera come sovrano. Soprattutto dai problemi di salute della sua famiglia, a partire dall’operazione che ha visto protagonista sua moglie Kate Middleton fino alla malattia del padre, Re Carlo III.

Ebbene, il Living Nostradamus raccomanda all’erede al trono di fare un po’ di volontariato per rilassarsi ma anche di aspettare pazientemente il momento nel quale potrà diventare re.

Al contempo, la profezia chiede al primogenito di Carlo e Lady Diana di “prendersi cura del petto e dei polmoni“.

Quanto a Kate Middleton, invece, il messaggio è chiaro è chiaro: “In termini di relazioni c’è un consiglio, per il Principe William, di gestirle con discrezione e di mantenere l’ottimismo nei momenti in cui le influenze positive stanno lavorando dietro le quinte per poter superare gli ostacoli“.

Photo Credits: Shutterstock