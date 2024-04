Anniversario di matrimonio tra Re Carlo III e la Regina Camilla ma niente festeggiamenti? Il motivo di questa scelta.

Il 9 aprile 2024 sarà il giorno del 19º anniversario di matrimonio tra Re Carlo e la regina Camilla, ma le celebrazioni delle loro nozze finiranno probabilmente in secondo piano, senza essere particolarmente . Secondo quanto riportano i tabloid britannici, l’atmosfera dell’evento sarà pervasa da una tinta di tristezza, non solo a causa delle preoccupazioni per la salute del re Carlo (e per quella di Kate Middleton), ma anche per altri motivi dovuti alle tristi coincidenze di questo giorno. L’anniversario di matrimonio del sovrano e della regina consorte coinciderà infatti con un momento delicato per tutta la royal family, che al momento sta affrontando sfide piuttosto significative. Di conseguenza, è improbabile che si tengano festeggiamenti sfarzosi o pubblici. Andiamo a scoprire qualcosa di più.

LEGGI ANCHE:– LA PESANTE PROFEZIA DI LADY DIANA SULL’AMORE TRA CARLO E CAMILLA: COSA AVEVA DICHIARATO BEN 30 ANNI FA

Anniversario di matrimonio tra Carlo e Camilla ‘tinto di tristezza’

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Secondo quanto scrivono i tabloid d’oltremanica, l’anniversario di matrimonio tra Carlo e Camilla sarà “tinto di tristezza“.

I due stanno per celebrare il loro 19-esimo anniversario di matrimonio, che cadrà il 9 aprile 2024. Si tratta però di un’occasione tutt’altro che rose e fiori. Non solo per le condizioni di salute di Re Carlo ma anche perché il 9 aprile è anche l’anniversario della morte del principe Filippo, padre del sovrano, scomparso tre anni fa.

Per questo motivo, non ci sono particolari festeggiamenti in vista per questo 19-esimo anniversario, che sarà probabilmente “impegnato” per le cure sanitarie del Re.

Insomma, anniversario sottotono per Carlo e Camilla che, però, già dà avvio a qualche speculazione in vista del prossimo anno: se i festeggiamenti del 19-esimo anniversario potrebbero non avvenire per nulla, quelli per il 20-esimo potrebbero essere condotti veramente in grande. Salute dei sovrani permettendo, ovviamente.

Photo Credits: Kikapress