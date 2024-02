Amadeus “contro” il dottore ad Affari Tuoi: una scena particolare sta facendo impazzire il popolo dei telespettatori del game show di Rai Uno.

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 26 febbraio, Amadeus ha scatenato un confronto epico che ha catturato l’attenzione dei telespettatori di Rai Uno, trasformando il game show pre-serale in una sorta di western all’Italiana: mentre il concorrente abruzzese Nicola si trovava in gioco, il conduttore ha infatti deciso di dar vita a una scena senza precedenti: ha richiamato accanto a sé due pacchisti, cominciando a “minacciare” e a mettere in discussione il ruolo e l’autorità del dottore.

Affari Tuoi: Amadeus contro il dottore? La scena surreale

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi di lunedì 26 febbraio, Amadeus ha fatto un gesto che non si era mai visto. Durante il gioco di Nicola, concorrente abruzzese, il conduttore ha infatti chiamato accanto a sé due pacchisti…

Prima ne ha chiamato uno (Carlo dalla Puglia), poi un altro (Corrado dal Veneto), che si sono messi uno a destra e l’altro a sinistra, a braccia conserte e a mo’ di bodyguard. Lui, nel mezzo, guardava verso l’obiettivo con fare minaccioso.

E lì il conduttore ha detto, rivolto al dottore, prima di aprire il pacco: “Che credi di fare, dottore, tu? Pensi di spaventarci?”

Insomma, un momento estremamente particolare, tanto che in molti hanno commentato la scena: “Io amo Amadeus. Fa cose surreali con una nonchalance incredibile“. Oppure: “Che programma meraviglioso“. O ancora: “Amadeus con i bodyguard mi sento male“.

Insomma, certo non scopriamo oggi il modo di fare di Amadeus, lo stesso che ne decreta il successo da anni e che ha fatto sì che i suoi Festival di Sanremo siano stati i più visti di sempre. E, se sul palco dell’Ariston ci mancherà, queste scenette ad Affari Tuoi ci ricordano tutta la sua capacità di improvvisare.

Photo Credits: Kikapress