Avreste mai pensato di vedere Amadeus sopra una scopa a saltellare in giro per lo studio di Affari Tuoi? È successo davvero ieri sera…

Ad Affari Tuoi del 5 marzo scorso ha partecipato Giusy, proveniente dalla Campania e più precisamente da Calvi, in provincia di Benevento, la terra delle streghe: per questo motivo Amadeus ha deciso di trascorrere la serata con una scopa in mano al fine di esorcizzare la tensione. Inutile dire che quel momento è riuscito a catturare l’attenzione dei telespettatori del programma di access prime time di Rai Uno, che sono parsi estasiati da quello che ha combinato il celebre conduttore durante la puntata. Ma per quale motivo l’intera trasmissione ha vissuto questa particolare allucinazione collettiva? Cosa voleva fare davvero Amadeus? E, soprattutto, come è andata a finire per la concorrente in gioco? Andiamo a scoprire insieme quello che è successo sul primo canale durante il programma.

Affari Tuoi: Amadeus salta sopra una scopa e comincia a girare per lo studio come una strega

Nella puntata del 5 marzo del game show di Rai Uno, infatti, sono entrate in gioco Giusy e la mamma Milena dalla provincia di Benevento. Sarà che venivano dalla “terra delle streghe” ma Amadeus ha colto la palla al balzo.

Si è fatto portare una scopa (verificando che non ci fosse il marchio su) e poi è saltato su e ha cominciato a saltellare per lo studio simulando il volo di una strega. E gridando “Le streghe sono lorooooo” nei confronti delle concorrenti.

Di sicuro questa scena surreale (una “allucinazione collettiva“) ha portato bene a Giusy e alla mamma che, alla fine del gioco, si sono portate a casa 60mila euro accettando l’offerta del dottore (anche se nel pacco ne avevano 100mila).

Photo Credits: Kikapress