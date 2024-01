Quanto porta a casa effettivamente un concorrente di Affari Tuoi che vince soltanto 5 euro? Andiamo a scoprirlo insieme.

Nella puntata di Affari Tuoi del 30 gennaio è andato in scena un momento piuttosto particolare: il concorrente, presente in studio insieme alla moglie, ha vinto soltanto 5 euro. Fin qui nulla di strano, dato che si tratta di una dinamica assai comune nel programma televisivo condotto da Amadeus. Ma a scatenare la fantasia dei telespettatori è invece l’idea che ad un concorrente possa essere corrisposta una cifra così bassa. Tra l’altro, dato che il pagamento è in gettoni d’oro, la cifra è destinata a scendere ancora. Quale sarà la verità? Quanto guadagnano davvero i concorrenti che prendono i pacchi azzurri ad Affari tuoi?

Affari Tuoi: il concorrente vince solo 5 euro. Come funziona?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 30 gennaio, hanno giocato Gianmarco e Katia dal Piemonte. Gianmarco ha rifiutato prima 15mila euro, poi 29mila euro, poi 33mila euro e, infine, di nuovo 15mila.

Gianmarco ha quindi rifiutato tutte le offerte tenendosi il pacco 13, nel quale c’erano soltanto 5 euro.

In molti hanno cominciato a chiedersi se, effettivamente, la somma di 5 euro verrà corrisposta ai concorrenti di Affari Tuoi. Noi siamo andati a cercare il regolamento del game show di Rai Uno.

È scritto chiaramente: “Per vincite da 1 ai 50 euro, al Pacchista verrà comunque corrisposto un premio di 50 euro in gettoni d’oro (se il Pacchista vince 0 euro, non verrà corrisposto alcun premio)“. Insomma, non 5 ma 50 euro… una magra consolazione dopo aver rifiutato ben 33mila euro!

Tra l’altro, è bene notare, che la somma viene corrisposta in gettoni d’oro, il cui valore è variabile una volta effettuato il cambio in denaro!

Quanto prende Amadeus a puntata di Affari tuoi? La cifra da capogiro

A non potersi lamentare di Affari Tuoi, invece, è sicuramente Amadeus. Il conduttore del programma, infatti, ha un cachet sicuramente importante. Secondo le indiscrezioni che circolano in rete, sembra che Ama porti a casa circa 50mila euro per ogni puntata del game show.

Queste cifre non sono ufficiali ma, si stima, per ogni programma da lui condotto – eccetto Sanremo – la Rai gli corrisponde circa 1 milione di euro!

Photo Credits: Shutterstock