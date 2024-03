Affari Tuoi: il concorrente rifiuta un assegno di 40mila euro e fa infuriare i telespettatori. Cosa è successo nel game show di Rai Uno.

Sta facendo discutere quello che è successo durante la puntata di Affari Tuoi di giovedì 21 marzo 2024, quando il pacchista in gioco ha praticamente ridotto in brandelli un assegno corposo da ben 40mila euro davanti agli occhi stupiti di Amadeus ma anche di chi era a casa a guardare la televisione. Basta fare un giro sui social per rendersi conto che i telespettatori non hanno affatto apprezzato il gesto del concorrente del game show di Rai Uno, tanto che le critiche praticamente si sprecano, anche in maniera piuttosto feroce. Ma cosa avrà mai fatto di preciso per far scatenare in questo modo la rabbia del pubblico? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Affari Tuoi: il concorrente distrugge l’assegno e fa arrabbiare i telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata di Affari Tuoi del 21 marzo ha giocato Andrea da Rovigo, insieme alla moglie Elisa.

Il concorrente ha perso sin dall’inizio quasi tutti i pacchi rossi, rimanendo solo con quelli più alti, ottenendo dal dottore un’offerta di 40mila euro.

È lì che il concorrente di Affari Tuoi ha stupito tutti rifiutando un assegno tanto corposo… Anche perché i pacchi in gioco erano tre: 200 euro, 100mila euro e 200mila euro.

Quest’ultimo pacco è andato subito via, tanto che il concorrente ha deciso di accettare la nuova offerta del dottore, di 30mila euro, motivando il gesto spiegando di avere quattro figli. La moglie, però, voleva continuare, anche se alla fine nel pacco c’erano solo 200 euro.

Ad ogni modo, il rifiuto dell’assegno di 40mila euro ha fatto infuriare non poco i telespettatori di Affari Tuoi.

“Io capisco il gioco, la possibilità di vincere di più, ma come si fa a rifiutare l’offerta di 40.000€? è inconcepibile, si arriva li senza quei soldi e senza aver fatto letteralmente nulla si portano a casa“, ha scritto una persona su X. E c’è chi gli fa eco: “Io capisco che chi non risica non rosica ma quando offrono 40.000 come fai a non accettare sono soldi che non vedrai mai più parlando in generale“.

Qualcun altro ha fatto notare: “Ma quando tre minuti prima ha rifiutato con rapidità 40.000 euro non li aveva quattro figli?”. O ancora: “Rifiutano 40.000 euro, si fanno venire un infarto, poi ne accettano 30.000. La razionalità, questa sconosciuta“.

La moglie sussurra una frase prima della decisione finale: ecco cosa dice al concorrente

La moglie di Andrea, Elisa, aveva sussurrato qualcosa al marito prima di accettare l’ultima offerta di 30mila euro: “Vai avanti, non ti fermare, vai avanti“.

L’uomo, però, ha accettato l’offerta, dicendo apertamente: “Io non sono mai andato contro mia moglie. Lo faccio questa sera per la prima volta. Ho quattro figli e una moglie. Accetto i 30mila euro, accetto l’offerta del dottore“.

Photo credits: Shutterstock