Affari Tuoi corre definitivamente verso la puntata finale della conduzione Amadeus, ma i telespettatori notano un cambiamento inaspettato.

L’Affari Tuoi di Amadeus corre inesorabilmente verso la fine, ma non si risparmia un cambiamento che sta stupendo non poco i numerosi e affezionatissimi telespettatori del game show di Rai Uno. Se il termine ultimo della conduzione di Amadeus è previsto per sabato 1° giugno, giorno in cui l’ex direttore artistico e conduttore degli ultimi cinque Sanremo saluterà definitivamente il pubblico del primo canale, in molti hanno notato che nella puntata del 29 maggio è accaduto qualcosa di completamente inusuale. Ma in cosa consiste questo importante cambiamento? E perché è riuscito a stupire così tanto i telespettatori del gioco televisivo? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Affari Tuoi: il cambiamento a poche puntate dalla fine

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata di Affari Tuoi del 29 maggio abbiamo visto giocare Nicola da San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, in rappresentanza della Campania insieme alla moglie.

Nicola ha accettato un’offerta di 20mila euro, sebbene alla fine si sia scoperto che nel pacco ne avesse ben 300mila!

Fin qui ordinaria amministrazione per Affari Tuoi, ma a fare sobbalzare i telespettatori è stato un cambiamento inaspettato, a poche puntate dalla fine…

Basta fare un giro su X per scoprire che in tanti si sono chiesti cose come “Ma che succede con la musica oggi, c’è qualche problema?”, oppure “ma che cosa è successo alle canzoni?”

Il motivo? Durante la puntata sono andate in onda delle canzoni in versione differente… Tra un “Una vespa in due” di Orietta Berti in versione speed-up e una “Mariposa” di Fiorella Mannoia in versione rallentata…

Che il cambiamento alle canzoni di Affari Tuoi sia qualcosa di definitivo a poche puntate dalla fine? Quale sarà il destino del programma?

